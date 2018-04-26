Відразу п'ять основних гравців «Шахтаря» пропустять матч проти «Маріуполя»
- 26 Квiтня, 22:25
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Розсилка
Фото: ФК Шахтар
Фонсека на матч 29-го туру проти «Маріуполя» взяв 20 футболістів
Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека на матч 29-го туру проти «Маріуполя» взяв 20 футболістів.
Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.
Воротарі: Андрій П'ятов, Микита Шевченко
Захисники: Богдан Бутко, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Додо, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Давід Хочолава;
Півзахисники: Фред, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Максим Малишев, Тайсон, Олександр Зубков, Іван Петряк, Веллінгтон Нем
Нападники: Руслан Фомін, Густаво Бланко Лещук, Оларенважу Кайоде.
Ярослав Ракицький та Факундо Феррейра пропустять зустріч через травму, а Марлос, Дентіньо і Тарас Степаненко - через дискваліфікацію.
Матч «Маріуполь» - «Шахтар» відбудеться у п'ятницю, 27 квітня, о 17.00.