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    Відразу п'ять основних гравців «Шахтаря» пропустять матч проти «Маріуполя»

    Фонсека на матч 29-го туру проти «Маріуполя» взяв 20 футболістів
    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека на матч 29-го туру проти «Маріуполя» взяв 20 футболістів. Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. Воротарі: Андрій П'ятов, Микита Шевченко Захисники: Богдан Бутко, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Додо, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Давід Хочолава; Півзахисники: Фред, Алан Патрік,
    • 26 Квiтня, 22:25
    • Розсилка
    Фото: ФК Шахтар
    Фото: ФК Шахтар

    Фонсека на матч 29-го туру проти «Маріуполя» взяв 20 футболістів

    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека на матч 29-го туру проти «Маріуполя» взяв 20 футболістів.

    Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

    Воротарі: Андрій П'ятов, Микита Шевченко

    Захисники: Богдан Бутко, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Додо, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Давід Хочолава;

    Півзахисники: Фред, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Максим Малишев, Тайсон, Олександр Зубков, Іван Петряк, Веллінгтон Нем

    Нападники: Руслан Фомін, Густаво Бланко Лещук, Оларенважу Кайоде.

    Ярослав Ракицький та Факундо Феррейра пропустять зустріч через травму, а Марлос, Дентіньо і Тарас Степаненко - через дискваліфікацію.

    Матч «Маріуполь» - «Шахтар» відбудеться  у п'ятницю, 27 квітня, о 17.00.

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