  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вік-енд для легіонерів збірної України: переважно домашні іспити та старт «Реалу» Луніна

    • Розсилка
    Андрій Лунін. Фото: ФК Реал - Вік-енд для легіонерів збірної України: переважно домашні іспити та старт «Реалу» Луніна
    Андрій Лунін. Фото: ФК Реал

    Вже 18-го серпня свій другий офіційний матч у складі «Вест Гему» може провести Андрій Ярмоленко

    Для футболістів збірної України, що виступають за кордоном, ігровий вік-енд міг розпочатися ще 17-го серпня. Втім, як і прогнозувалося, півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка у матчі за Кубок Німеччини проти «Швайнфурту» участі не взяв.

    До речі, команда впоралася з представником регіональної ліги Баварії й без українця — 2:0, інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Вже 18-го серпня свій другий офіційний матч у складі «Вест Гему» може провести Андрій Ярмоленко. У другому турі англійської Прем’єр-ліги «Молотобійці» приймуть «Борнмут».

    Сподіваємося, що зіграє у складі «Кайсеріспору» й Артем Кравець. Команда українця у другому турі турецької Суперліги зустрічається на виїзді з «Бурсаспором».

    Вже у неділю «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка на власному полі зіграє з «Хаддерсфілдом».

    Руслан Маліновський разом із партнерами по «Генку» чекає на домашній матч чемпіонату Бельгії проти «Шарлеруа». А «Гент» Романа Яремчука поїде у гості до «Ейпена».

    У Туреччині «Акхісар» Євгена Селезньова вперше в новому чемпіонаті країни зіграє вдома. Суперник — «Різеспор».

    Додамо, що «Реал» Андрія Луніна пізно вночі за київським часом візьме старт в іспанській Ла Лізі-2018/2019.

    На рідному «Сантьяго Бернабеу» команда Хулена Лопетегі прийме «Хетафе».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Євген Коноплянка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ