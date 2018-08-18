Вік-енд для легіонерів збірної України: переважно домашні іспити та старт «Реалу» Луніна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Лунін. Фото: ФК Реал

Вже 18-го серпня свій другий офіційний матч у складі «Вест Гему» може провести Андрій Ярмоленко

Для футболістів збірної України, що виступають за кордоном, ігровий вік-енд міг розпочатися ще 17-го серпня. Втім, як і прогнозувалося, півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка у матчі за Кубок Німеччини проти «Швайнфурту» участі не взяв.

До речі, команда впоралася з представником регіональної ліги Баварії й без українця — 2:0, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Вже 18-го серпня свій другий офіційний матч у складі «Вест Гему» може провести Андрій Ярмоленко. У другому турі англійської Прем’єр-ліги «Молотобійці» приймуть «Борнмут».

Сподіваємося, що зіграє у складі «Кайсеріспору» й Артем Кравець. Команда українця у другому турі турецької Суперліги зустрічається на виїзді з «Бурсаспором».

Вже у неділю «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка на власному полі зіграє з «Хаддерсфілдом».

Руслан Маліновський разом із партнерами по «Генку» чекає на домашній матч чемпіонату Бельгії проти «Шарлеруа». А «Гент» Романа Яремчука поїде у гості до «Ейпена».

У Туреччині «Акхісар» Євгена Селезньова вперше в новому чемпіонаті країни зіграє вдома. Суперник — «Різеспор».

Додамо, що «Реал» Андрія Луніна пізно вночі за київським часом візьме старт в іспанській Ла Лізі-2018/2019.

На рідному «Сантьяго Бернабеу» команда Хулена Лопетегі прийме «Хетафе».