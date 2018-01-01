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    Визначилися найкращі легкоатлети грудня в Україні

    Цього разу поза конкуренцією були наші майстри сектору для стрибків у висоту
    Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів грудня в Україні. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Цього разу поза конкуренцією були наші майстри сектору для стрибків у висоту – Віктор Лонський та Катерина Табашник. Переважна більшість шанувальників легкої атлетики проголосувала саме за них. На
    • Сьогодні, 13:18
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    <span>Катерина Табашник та&nbsp;Віктор Лонський</span>
    Катерина Табашник та Віктор Лонський

    Цього разу поза конкуренцією були наші майстри сектору для стрибків у висоту

    Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів грудня в Україні.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    Цього разу поза конкуренцією були наші майстри сектору для стрибків у висоту – Віктор Лонський та Катерина Табашник.

    Переважна більшість шанувальників легкої атлетики проголосувала саме за них.

    На міжнародних змаганнях у Мінську Лонський з результатом 2.28 посів перше місце, а Табашник стала другою (1.92).

    Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників.

    Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.

    легка атлетика
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