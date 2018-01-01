Визначилися найкращі легкоатлети грудня в Україні
- Сьогодні, 13:18
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Катерина Табашник та Віктор Лонський
Цього разу поза конкуренцією були наші майстри сектору для стрибків у висоту
Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів грудня в Україні.
Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Цього разу поза конкуренцією були наші майстри сектору для стрибків у висоту – Віктор Лонський та Катерина Табашник.
Переважна більшість шанувальників легкої атлетики проголосувала саме за них.
На міжнародних змаганнях у Мінську Лонський з результатом 2.28 посів перше місце, а Табашник стала другою (1.92).
Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників.
Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.