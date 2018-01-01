Визначилися найкращі легкоатлети грудня в Україні

Цього разу поза конкуренцією були наші майстри сектору для стрибків у висоту

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів грудня в Україні. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Цього разу поза конкуренцією були наші майстри сектору для стрибків у висоту – Віктор Лонський та Катерина Табашник. Переважна більшість шанувальників легкої атлетики проголосувала саме за них. На



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Табашник та Віктор Лонський

Цього разу поза конкуренцією були наші майстри сектору для стрибків у висоту

Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів грудня в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Цього разу поза конкуренцією були наші майстри сектору для стрибків у висоту – Віктор Лонський та Катерина Табашник.

Переважна більшість шанувальників легкої атлетики проголосувала саме за них.

На міжнародних змаганнях у Мінську Лонський з результатом 2.28 посів перше місце, а Табашник стала другою (1.92).



Нагадаємо, опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників.

Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.