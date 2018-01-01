Визначилися переможці командного чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні
- Сьогодні, 21:12
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Змагання завершилися у Сумах
У Сумах завершився перший національний старт зимового сезону – командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні.
Командний залік першості виграла збірна Дніпропетровської області, чемпіонату багатоборців – харківська команда, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Потихеньку підбираються українці до нормативу на чемпіонат світу-2018 у бігу на 400 метрів.
У другий день змагань киянка Тетяна Мельник стала найкращою на цій дистанції серед жінок – 53,93. Зовсім поруч з нею була дніпрянка Анна Рижикова – 54,00.
Пропуском до Бірмінгему є час 53,15.
У чоловіків тут найкращим став сумчанин Віталій Бутрим – 47,13.
У потрійному стрибку серед жінок головна фаворитка, Ольга Саладуха з Донеччини, усі три спроби зробила із заступами і завершила змагання з позначкою NM.
Найкращою тут стала її землячка Анна Красуцька – 13.33.
Втім, зрозуміло, що для більшості атлетів ця першість була пристрілкою перед головним стартом зимового сезону – чемпіонатом України у приміщенні, який відбудеться у Сумах 9-11 лютого.