Визначилися переможці «Відкритого Кубку Львова» з легкої атлетики

Зокрема було встановлено чотири рекорди змагань

Близько 150 атлетів з різних куточків України, а також гості з Литви та Польщі взяли участь 21 грудня у традиційних, сьомих за ліком змаганнях «Відкритий Кубок Львова» з легкої атлетики. «Кубок Львова», який раніше мав назву «Кубок Легіону», вирізняється з-поміж інших змагань дистанціями, на який беруть старт



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Фото Євгена Кравса

Зокрема було встановлено чотири рекорди змагань

Близько 150 атлетів з різних куточків України, а також гості з Литви та Польщі взяли участь 21 грудня у традиційних, сьомих за ліком змаганнях «Відкритий Кубок Львова» з легкої атлетики.

«Кубок Львова», який раніше мав назву «Кубок Легіону», вирізняється з-поміж інших змагань дистанціями, на який беруть старт учасники.

А саме – 150, 300, 600, 1000, 2000 метрів з перешкодами, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Цього року для участі у «Кубку Львова» прибуло чимало зіркових гостей, зокрема призерки чемпіонатів світу та Європи Тетяна Петлюк та Ольга Бібік.

Проте, ні Тетяні, ні Ользі не вдалося тут здобути головний приз. Петлюк на дистанції 1000 метрів поступилася на самому фініші Орисі Дем’янюк (Мочульській) – 2:57.64 проти 2:57.28, а Ольга стала третьою у фіналі на 150 метрів – 19.31.

Ще одна традиція цих змагань – тут нагороджують спеціальними призами тих атлетів, яким вдалося побити рекорди «Кубку Львова».

Таких переможців у цей день було четверо – Вадим Скворцов (150 м – 16.60), Мар’яна Шостак (150 м – 18.57), Роман Ростикус (2000 м з/п – 5:42.51) та Вікторія Федчик (2000 м з/п – 6:53.30).