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    Визначився найкращий тренер Прем'єр-ліги України 2017 року

    Найкращий тренер визначився за середніми оцінками у кожному турі
    Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращих тренерів року, що минає. Наставник «Олімпіка» Роман Санжар став найкращим тренером 2017 року в УПЛ, інформує офіційний сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу. Найкращий тренер визначився за середніми оцінками у кожному турі. Санжар став найкращим із показником
    • Сьогодні, 16:21
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    Роман Санжар. Фото: Xsport
    Роман Санжар. Фото: Xsport

    Найкращий тренер визначився за середніми оцінками у кожному турі

    Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращих тренерів року, що минає.

    Наставник «Олімпіка» Роман Санжар став найкращим тренером 2017 року в УПЛ, інформує офіційний сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

    Найкращий тренер визначився за середніми оцінками у кожному турі.

    Санжар став найкращим із показником 4,18.

    Друге місце посів Паулу Фонсека (4,16), третє – Юрій Вернидуб (4,02).

    В сезоні 2016/17 «Олімпік» під керівництвом Санжара посів четверте місце в УПЛ та пробився у Лігу Європи, де поступився ПАОКу.

    Церемонію нагородження лауреатів заплановано провести у січні 2018 року.

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