Визначився найкращий тренер Прем'єр-ліги України 2017 року

Найкращий тренер визначився за середніми оцінками у кожному турі

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращих тренерів року, що минає. Наставник «Олімпіка» Роман Санжар став найкращим тренером 2017 року в УПЛ, інформує офіційний сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу. Найкращий тренер визначився за середніми оцінками у кожному турі. Санжар став найкращим із показником