Визначився найкращий тренер Прем'єр-ліги України 2017 року
- Сьогодні, 16:21
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Роман Санжар. Фото: Xsport
Найкращий тренер визначився за середніми оцінками у кожному турі
Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращих тренерів року, що минає.
Наставник «Олімпіка» Роман Санжар став найкращим тренером 2017 року в УПЛ, інформує офіційний сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.
Найкращий тренер визначився за середніми оцінками у кожному турі.
Санжар став найкращим із показником 4,18.
Друге місце посів Паулу Фонсека (4,16), третє – Юрій Вернидуб (4,02).
В сезоні 2016/17 «Олімпік» під керівництвом Санжара посів четверте місце в УПЛ та пробився у Лігу Європи, де поступився ПАОКу.
Церемонію нагородження лауреатів заплановано провести у січні 2018 року.