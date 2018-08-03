Володимир Кличко досі не може зрозуміти, як програв Ентоні Джошуа



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На думку українця, він був підготовлений до того поєдинку

Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу у суперважкій вазі, переможець Олімпіади-1996 Володимир Кличко згадав свій останній поєдинок на професійному рингу.

Як зазначив український боксер, він був добре підготовлений до бою проти Ентоні Джошуа, передає klitschko-brothers.com.

«Як спортсмен, я досі не розумію, як я програв Ентоні Джошуа. Хоча, були моменти, особливо у моєму поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, коли я йшов у свій куток і думав: «Я програю, але мені все одно!». Можливо, у той момент це було на підсвідомості», - сказав він.

«Але повторюся, я досі не розумію, як програв Джошуа: я був кращим і дуже добре підготовлений до цього бою. Коли я так думаю, то, напевно, повинен визнати: цей світ уже ніколи не буде колишнім», - пожартував Володимир в інтерв'ю Т-online.

За словами Кличка, він навряд чи відчував би себе добре, якби вийшов на «спортивну пенсію» після невдачі у поєдинку з Ф'юрі.

«Думаю, що хтось нагорі дав мені знак і дав 100 днів для прийняття рішення про завершення кар'єри після бою з Джошуа. Але, незважаючи на поразку, я гідно завершив кар'єру», - пояснив він.

«Моя душа і мозок не знайшли б спокою, якби я пішов після бою з Тайсоном Ф'юрі. Я дуже хотів реваншу, але тоді у мого суперника були якісь скандали, які завадили. Слава Богу, я отримав бій проти Джошуа. Це було для мене благословенням. Тому що, незважаючи на поразку, я «закрив» інший поєдинок. Більше ніхто не говорить про той поєдинок», - підсумував Кличко-молодший.