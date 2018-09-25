Вперше з 2011 року у Формулі-1 буде пілотувати італійський пілот



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Антоніо Джовінацці

Джовінацці стане напарником Райкконена у Sauber у 2019 році

Команда Sauber підтвердила, що Антоніо Джовінацці замінить Маркуса Ерікссона у 2019 році та проведе свій перший повний сезон у Формулі-1.

У середу, 25 вересня, команда Alfa Romeo Sauber оголосила ім’я свого другого пілота у сезоні 2019 року. Ним став протеже Ferrari Антоніо Джовінацці, який цього року виконує обов’язки резервного гонщика Скудерії.

Таким чином, швейцарська стайня повністю оновить склад пілотів – вперше з 2015 року.

Джовінацці вже мав досвід участі у перегонах Формули-1 – у сезоні 2017 року він провів два перших етапи у складі Sauber, де заміняв травмованого Паскаля Верляйна.

«Мені дуже приємно отримати можливість виступати у гонках разом із цією командою, - сказав 24-річний гонщик. - Для мене, як для італійця, велика честь представляти такий успішний бренд, як Alfa Romeo, у Формулі-1».

«Я хотів би подякувати Scuderia Ferrari й Alfa Romeo Sauber за надану мені гарну можливість. Я дуже мотивований і не можу дочекатися початку спільної праці», - додав він.

Якщо не рахувати два старти Антоніо Джовінацці у 2017-му, останніми представниками Італії у Формулі-1 були Ярно Труллі та Вітантоніо Ліуцці у 2011 році.

Джерело: ua.Motorsport.com