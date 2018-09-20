Всесвітнє антидопінгове агентство прийняло скандальне рішення щодо Росії



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Фото ТАСС

У WADA поновили права Російського антидопінгового агентства

Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) прийняв рішення визнати Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) відповідним кодексу WADA.

Про це повідомляє прес-служба WADA.

Рішення про відновлення РУСАДА в правах було прийнято на засіданні виконкому організації у четвер, 20 вересня.

За відновлення РУСАДА проголосували дев'ять з 12 членів виконкому, двоє – проти, один - утримався.

«Сьогодні виконком переважною більшістю голосів ухвалив визнати РУСАДА відповідним кодексу WADA при дотриманні суворих умов, висунутих комітетом щодо відповідності», - сказав глава WADA Крейг Ріді.

«Сьогоднішнє рішення передбачає дотримання чітких термінів, протягом яких WADA має отримати доступ до зразків допінг-проб московської антидопінгової лабораторії та до її бази даних. Якщо терміни будуть зірвані, то виконком знову визнає РУСАДА невідповідним кодексу», - додав він.

14 вересня комітет WADA щодо відповідності рекомендував виконкому організації відновити РУСАДА в правах, більшість членів комітету влаштували запропоновані Росією варіанти вирішення двох, що залишилися, пунктів дорожньої карти з відновлення РУСАДА.

Перший стосувався визнання висновків розслідування незалежної комісії WADA на чолі з Річардом Маклареном, які вказують на існуючу у країні з 2011 по 2015 рік системи приховування допінгових порушень російських спортсменів. Другий вимагав надання доступу до даних перевірки допінг-проб і самим пробам з московської антидопінгової лабораторії.

Сторони зійшлися на тому, що Росія визнала порушення з боку окремих відомчих осіб і погодилася залучити до роботи з базою даних лабораторії (LIMS) незалежного експерта, якого рекомендує WADA.

Джерело: ТАСС