Встановлено новий світовий рекорд на дистанції 5000 метрів



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Джошуа Чептегеї встановив світовий рекорд

По асфальту швидше, ніж на стадіоні

У суботу, 15 лютого, на турнірі Monaco Run 5km було встановлено новий світовий рекорд у шосейному бігу.

Його автором став славетний 23-річний угандійський бігун Джошуа Чептегеї. Діючий чемпіон світу пробіг 5 км за 12 хвилин та 51 секунду.

Другим з рекордом Європи фінішував француз Джімі Грессьє. Його результат - 13:18.

Попередній світовий рекорд було покращено одразу на 27 секунд. Його було встановлено нещодавно у ході забігу на 10 км на Чемпіонаті світу у Валенсії - рекорд Фенікса Кірпуто протримався трохи більше місяця.

Таким чином, угандієць пробігав 1 кілометр у середньому за 2:34,2.

Цікаво, що особистий рекорд Чептегея на олімпійській трасі, тобто на стадіоні становить - 12:57,41.

Таке стрімке падіння рекордів пояснюється не лише звитягою спортсменів, але й талантами виробників спортивного взуття та новітнім технологіям. Також не слід виключати фактору Лазурного узбережжя, де не лише бігти, а навіть плентатись пішки дуже приємно та престижно.

Джерело: Главком СПОРТ