Вже завтра українці зможуть в прямому ефірі побачити черговий бій Василя Ломаченка



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Наш чемпіон Василь Ломаченко вийде на ринг проти британця Люка Кемпбелла

Чи зможе Василь Ломаченко ще на крок наблизитися до звання абсолютного чемпіона світу, дізнаємося вже в цю суботу

У суботу, 31 серпня, о 22:00 на «Інтері» в програмі «Великий бокс» - один з найбільш очікуваних боксерських поєдинків року. Наш чемпіон Василь Ломаченко вийде на ринг проти британця Люка Кемпбелла. На кону майбутнього поєдинку - титули WBA і WBO в легкій вазі, якими володіє українець, а також вакантний пояс WBC.

Ломаченко і Кемпбелл стали олімпійськими чемпіонами в 2012 році, але в різних вагових категоріях. Весь час вони йшли різними шляхами, але до однієї мрії - абсолютного чемпіонства в легкій вазі. І ось нарешті Василь і Люк зустрінуться на одному ринзі, на лондонській арені О2. Переможець цього поєдинку отримає відразу три пояси і відкриє собі шлях до омріяного титулу.

Кемпбелл називає майбутній бій найважливішим у своїй кар'єрі і розуміє, що його чекає зустріч з одним з кращих боксерів світу. Британець обіцяє викластися на 100% і серйозно налаштований на перемогу. Він сильний, швидкий і технічний боксер. А ще - вище Ломаченко зростом, і вважає це своєю перевагою. Василь же називає Люка суперником з високим боксерським IQ. Українець впевнений: у них вийде цікавий і видовищний бій.

Перед поєдинком «Інтер» покаже ексклюзивне інтерв'ю Василя Ломаченка. А також - сюжети з Лондона про підготовку до цієї великої спортивної події і про суперника, Люка Кемпбелла.

Крім того, в андеркарті бою Ломаченко - Кемпбелл на ринг вийдуть росіянин Олександр Повєткін і британець Хьюи Ф'юрі, двоюрідний брат екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Для обох боксерів дуже важлива перемога в цьому бою: Повєткіну вона потрібна, щоб утриматися в еліті світового боксу, а Ф'юрі - щоб звернути на себе серйозну увагу.

Крім трансляції поєдинків, в цей вечір глядачів «Інтера» чекає пряме включення зі студії «Великого боксу» з ведучим Романом Кадеміним. Давати свої прогнози та ділитися враженнями будуть відомі спортивні експерти.

«Цей випуск« Великого боксу» дасть старт насиченій боксерській осені, - каже керівник редакції спортивних програм телеканалу «Інтер» Роман Кадемін. - Відстоювати свої і завойовувати нові титули буде не тільки Василь Ломаченко, а й інші українці: Сергій Дерев'янченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик. Так що найближчим часом українські боксери дуже голосно про себе заявлять на міжнародній арені».