Як баскетболісти збірних України вітали українських вболівальників зі святами (відео)

Зокрема, звернення записали Фесенко, Бобров, Пустовий і Таїсія Удоденко

Гравці збірної України з баскетболу привітали українців з новорічними святами Зокрема, В'ячеслав Бобров і Кирило Фесенко побажали українцям міцного здоров’я, мирного неба над головою, а також, щоб усі мрії здійснилися. Артем Пустовий зауважив, що з нетерпінням очікує на нову зустріч у складі національної команди. Своє звернення