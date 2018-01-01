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    Як баскетболісти збірних України вітали українських вболівальників зі святами (відео)

    Зокрема, звернення записали Фесенко, Бобров, Пустовий і Таїсія Удоденко
    Гравці збірної України з баскетболу привітали українців з новорічними святами Зокрема, В'ячеслав Бобров і Кирило Фесенко побажали українцям міцного здоров’я, мирного неба над головою, а також, щоб усі мрії здійснилися. Артем Пустовий зауважив, що з нетерпінням очікує на нову зустріч у складі національної команди. Своє звернення
    • Сьогодні, 14:58
    • Розсилка
    Кирило Фесенко
    Кирило Фесенко

    Зокрема, звернення записали Фесенко, Бобров, Пустовий і Таїсія Удоденко

    Гравці збірної України з баскетболу привітали українців з новорічними святами

    Зокрема, В'ячеслав Бобров і Кирило Фесенко побажали українцям міцного здоров’я, мирного неба над головою, а також, щоб усі мрії здійснилися.

    Артем Пустовий зауважив, що з нетерпінням очікує на нову зустріч у складі національної команди.

    Своє звернення баскетболіст завершив висловом «Слава Україні!».

    Записала своє привітання і форвард національної жіночої збірної з баскетболу Таїсія Удоденко.

    Привітання від Пустового:

    Привітання від Удоденко:

    Привітання від Боброва та Фесенка:

    Збірна України баскетбол
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