Як баскетболісти збірних України вітали українських вболівальників зі святами (відео)
- Сьогодні, 14:58
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Кирило Фесенко
Зокрема, звернення записали Фесенко, Бобров, Пустовий і Таїсія Удоденко
Гравці збірної України з баскетболу привітали українців з новорічними святами
Зокрема, В'ячеслав Бобров і Кирило Фесенко побажали українцям міцного здоров’я, мирного неба над головою, а також, щоб усі мрії здійснилися.
Артем Пустовий зауважив, що з нетерпінням очікує на нову зустріч у складі національної команди.
Своє звернення баскетболіст завершив висловом «Слава Україні!».
Записала своє привітання і форвард національної жіночої збірної з баскетболу Таїсія Удоденко.
Привітання від Пустового:
Привітання від Удоденко:
Привітання від Боброва та Фесенка: