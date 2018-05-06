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    Як Коноплянка бурхливо відсвяткував друге місце «Шальке» в Бундеслізі (відео)

    Євген разом з одноклубниками гучно святкує перемогу над «Аугсбургом»
    Євген Коноплянка спільно з партнерами по «Шальке» вже відсвяткували здобуття 2-го місця в чемпіонаті Німеччини. Півзахисник гельзенкірхенського» Шальке» та збірної України опублікував у своєму профілі в мережі Instagram відео, на якому разом з одноклубниками гучно святкує перемогу над «Аугсбургом» та здобуття
    • Сьогодні, 09:01
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    Євген Коноплянка. Фото: ФК Шальке
    Євген Коноплянка. Фото: ФК Шальке

    Євген разом з одноклубниками гучно святкує перемогу над «Аугсбургом»

    Євген Коноплянка спільно з партнерами по «Шальке» вже відсвяткували здобуття 2-го місця в чемпіонаті Німеччини.

    Півзахисник гельзенкірхенського» Шальке» та збірної України опублікував у своєму профілі в мережі Instagram відео, на якому разом з одноклубниками гучно святкує перемогу над «Аугсбургом» та здобуття 2-го місця у чемпіонаті Німеччини.

    We are the second, we are the second, param-pam-pam #S04 #BUNDESLIGA

    Публикация от Yevhen Konoplyanka (@konoplyanka.official)

    Зазначимо, що «Шальке» завдяки дублю центрального захисника Хегрера відсвяткував важливу перемогу в Аугсбурзі, яка дозволила «кобальтовим» вперше за 8 років стати віце-чемпіоном Німеччини.

    Джерело: Футбол 24

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