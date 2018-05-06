Як Коноплянка бурхливо відсвяткував друге місце «Шальке» в Бундеслізі (відео)

Євген разом з одноклубниками гучно святкує перемогу над «Аугсбургом»

Євген Коноплянка спільно з партнерами по «Шальке» вже відсвяткували здобуття 2-го місця в чемпіонаті Німеччини. Півзахисник гельзенкірхенського» Шальке» та збірної України опублікував у своєму профілі в мережі Instagram відео, на якому разом з одноклубниками гучно святкує перемогу над «Аугсбургом» та здобуття



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Євген Коноплянка. Фото: ФК Шальке

Євген разом з одноклубниками гучно святкує перемогу над «Аугсбургом»

Євген Коноплянка спільно з партнерами по «Шальке» вже відсвяткували здобуття 2-го місця в чемпіонаті Німеччини.

Півзахисник гельзенкірхенського» Шальке» та збірної України опублікував у своєму профілі в мережі Instagram відео, на якому разом з одноклубниками гучно святкує перемогу над «Аугсбургом» та здобуття 2-го місця у чемпіонаті Німеччини.

Зазначимо, що «Шальке» завдяки дублю центрального захисника Хегрера відсвяткував важливу перемогу в Аугсбурзі, яка дозволила «кобальтовим» вперше за 8 років стати віце-чемпіоном Німеччини.

Джерело: Футбол 24