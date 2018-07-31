Як виглядатимуть окремі частини болідів Формули-1 у сезоні-2019 (відео)



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Так виглядає нове антикрило на Force India

Як виглядатимуть окремі частини болідів Формули-1 у сезоні-2019 (відео)

Williams і Force India на тестах на Хунгароринзі продемонстрували, як виглядатимуть передні антикрила машин Формули-1 у сезоні-2019.

Ці команди ще до початку тестів заявили про наміри показати нові антикрила – і виконали обіцянки.

Обидві команди проїхали кілька кіл з новим переднім антикрилом, які відповідно до регламенту-2019 стали на 200 міліметрів ширшими та на 25 міліметрів глибшими. Вони містять менш складні торцеві пластини та допоміжні елементи.

Таким чином, команди більше не зможуть відводити повітряний потік навколо бічної поверхні колеса.

Обидві команди не стали використовувати поворотні лопаті відповідно до вимог регламенту-2019.

Команди, що тестують нові антикрила, збирають дані про їхню роботу та порівнюють їх потім з даними, отриманими методами моделювання.

Джерело: ua.motorsport.com