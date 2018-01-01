Ярмоленко і Коноплянка отримали низькі оцінки за матчі у Бундеслізі

Вболівальники невисоко оцінили гру лідерів збірної України

У суботу, 27 січня були зіграні поєдинки 20-го туру Бундесліги, в яких традиційно «засвітилися» українці - Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко. Втім, оглядачі Whoscored невисоко оцінили гру лідерів збірної України. «Шальке» Євгена Коноплянки проводив виїзний поєдинок з «Штутгартом», який бореться за виживання в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Боруссія

Вболівальники невисоко оцінили гру лідерів збірної України

У суботу, 27 січня були зіграні поєдинки 20-го туру Бундесліги, в яких традиційно «засвітилися» українці - Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко.

Втім, оглядачі Whoscored невисоко оцінили гру лідерів збірної України. «Шальке» Євгена Коноплянки проводив виїзний поєдинок з «Штутгартом», який бореться за виживання в лізі найсильніших. «Кобальтові» в дебюті поєдинку, вже до 19-й хвилині, забезпечили собі комфортну перевагу в два забиті м'ячі, яку утримали до фінального свистка.

Коноплянка запам'ятався прикрим промахом в порожні ворота і упустив ще один гольовий момент. За 80 хвилин, проведених на полі, Євген завдав чотири неточних удари, зробив один гострий пас (загальна точність передач склала 76,9%), заробив на собі 3 фоли, виграв одне повітряне єдиноборство і одну силову боротьбу. Whoscored оцінив гру українця в 6,82 бала - це найгірша оцінка серед основних гравців.

Ярмоленко взяв участь в домашньому матчі з «Фрайбургом» (2:2). Українець почав гру на лавці для запасних, а на полі з'явився лише на 67-й хвилині, замінивши Пулішича. На той час рахунок був нічийним - 1:1.

За відведений час українець встиг 15 разів зустрітися з м'ячем і нанести один удар. Точність передач склала 88,9%. Ярмоленко взяв участь в гольовій атаці своєї команди, що дозволило дортмундцям уникнути поразки. Проте, Whoscored оцінив гру Ярмоленка в 6,01 бала. Тільки голкіпер Буркі отримав меншу оцінку - 5,7.

Джерело: Footboom