  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ярмоленко не потрапив до стартового складу «Вест Гема» на матч з «Ліверпулем»

    • Розсилка
    Андрій Ярмоленко - Ярмоленко не потрапив до стартового складу «Вест Гема» на матч з «Ліверпулем»
    Андрій Ярмоленко

    Українець отримав травму в кінці передсезонного збору «Вест Гема» і не брав участі в останніх товариських матчах

    Став відомий стартовий склад «Вест Гема» на матч першого туру Прем'єр-ліги Англії проти «Ліверпуля».

    Український півзахисник Андрій Ярмоленко почне цей матч з лави запасних.

    Нагадаємо, 28-річний українець отримав травму в кінці передсезонного збору «Вест Гема» і не брав участі в останніх товариських матчах команди.

    «Ліверпуль»: Аліссон, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Кейта, Вейналдум, Мілнер, Мане, Салах, Фірміно.

    «Вест Гем»: Фабіанськи, Бальбуена, Огбонна, Артур Масуаку, Райс, Антоніо, Нобл, Феліпе Андерсон, Вілшер, Арнаутович, Фредерікс

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ