Ярмоленко не потрапив до стартового складу «Вест Гема» на матч з «Ліверпулем»



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Андрій Ярмоленко

Українець отримав травму в кінці передсезонного збору «Вест Гема» і не брав участі в останніх товариських матчах

Став відомий стартовий склад «Вест Гема» на матч першого туру Прем'єр-ліги Англії проти «Ліверпуля».

Український півзахисник Андрій Ярмоленко почне цей матч з лави запасних.

Нагадаємо, 28-річний українець отримав травму в кінці передсезонного збору «Вест Гема» і не брав участі в останніх товариських матчах команди.

«Ліверпуль»: Аліссон, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Кейта, Вейналдум, Мілнер, Мане, Салах, Фірміно.

«Вест Гем»: Фабіанськи, Бальбуена, Огбонна, Артур Масуаку, Райс, Антоніо, Нобл, Феліпе Андерсон, Вілшер, Арнаутович, Фредерікс

Джерело: ua.tribuna.com