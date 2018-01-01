Ярмоленко отримав нового партнера по атаці «Боруссії»

У Дортмунді гравець буде виступати під 44-м номером

Дортмундська «Боруссія» оголосила про перехід бельгійського нападника «Челсі» Міши Батшуаї. Про це повідомляє прес-служба німецького клубу. Футболіст виступатиме в одній команді з нашим Андрієм Ярмоленком до кінця сезону за орендною угодою. У Дортмунді гравець буде виступати під 44-м номером. Додамо, що на місце Батшуаї