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    Ярмоленко отримав нового партнера по атаці «Боруссії»

    У Дортмунді гравець буде виступати під 44-м номером
    Дортмундська «Боруссія» оголосила про перехід бельгійського нападника «Челсі» Міши Батшуаї. Про це повідомляє прес-служба німецького клубу. Футболіст виступатиме в одній команді з нашим Андрієм Ярмоленком до кінця сезону за орендною угодою. У Дортмунді гравець буде виступати під 44-м номером. Додамо, що на місце Батшуаї
    • Сьогодні, 19:56
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    Міши Батшуаї. Фото: ФК Боруссія Дортмунд
    Міши Батшуаї. Фото: ФК Боруссія Дортмунд

    У Дортмунді гравець буде виступати під 44-м номером

    Дортмундська «Боруссія» оголосила про перехід бельгійського нападника «Челсі» Міши Батшуаї.

    Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.

    Футболіст виступатиме в одній команді з нашим Андрієм Ярмоленком до кінця сезону за орендною угодою.

    У Дортмунді гравець буде виступати під 44-м номером.

    Додамо, що на місце Батшуаї «Челсі» за 22 мільйони євро купив у «Арсеналу» Олів'є Жиру.

    Джерело: zbirna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
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