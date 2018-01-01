Ярмоленко отримав нового партнера по атаці «Боруссії»
- Сьогодні, 19:56
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Міши Батшуаї. Фото: ФК Боруссія Дортмунд
У Дортмунді гравець буде виступати під 44-м номером
Дортмундська «Боруссія» оголосила про перехід бельгійського нападника «Челсі» Міши Батшуаї.
Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.
Футболіст виступатиме в одній команді з нашим Андрієм Ярмоленком до кінця сезону за орендною угодою.
У Дортмунді гравець буде виступати під 44-м номером.
Додамо, що на місце Батшуаї «Челсі» за 22 мільйони євро купив у «Арсеналу» Олів'є Жиру.
Джерело: zbirna.com