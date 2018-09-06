Ярмоленко потрапив у топ-3 найгірших літніх трансферів Прем'єр-ліги Англії



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Андрій Ярмоленко

За версією авторитетного видання WhoScored

Хавбек «Вест Гема» Андрій Ярмоленко потрапив до збірної найгірших літніх трансферів Прем'єр-ліги Англії за версією WhoScored.

За чотири матчі 28-річний українець отримав середню оцінку 6.06 на WhoScored.

Це третій результат серед найгірших показників літніх новачків в Прем'єр-лізі.

«Яромленко провів всі свої матчі в АПЛ, виходячи на заміну, але в зустрічі проти «Вімблдону» в Кубку ліги, де він з'явився з перших хвилин, українець грав яскраво.

До честі Ярмоленка, «Вест Гем» почав виглядати краще з його появою на полі в матчі з «Вулвергемптоном». Можна припустити, що він стане більш помітним після міжнародного перерви.

Але за 107 хвилин на поле він завдав всього один удар по воротах, зробив одне вдале обведення і два ключових паси, але і це не допомогло «Вест Гему» виступити краще», - сказано в описі до оцінки Ярмоленка.

Менше за Ярмоленка отримали тільки одноклубник українця Карлос Санчес і воротар «Гаддерсфілда» Бен Геймер.

На 4-му місці Адама Діакабі з «Гаддерсфілда», на 5-му - Сократіс з «Арсеналу».

Джерело: Tribuna.com