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    Ярмоленко став другим в команді по рейтингу InStat в матчі з «Вімблдоном»

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    Андрій Ярмоленко - Ярмоленко став другим в команді по рейтингу InStat в матчі з «Вімблдоном»
    Андрій Ярмоленко

    Всього у зустрічі українець віддав 68 передач

    Хавбек «Вест Гема» Андрій Ярмоленко отримав 390 балів в матчі з «Вімблдоном» (3:1) за даними InStat.

    Це другий результат в команді.

    Всього у зустрічі українець віддав 68 передач, точність яких склала 79%. 

    Сім з цих пасів були гострими, а шість - фланговими.

    Ярмоленко виграв дев'ять з 14-ти єдиноборств, двічі вступав у відбір.

    Також він зробив п'ять вдалих обведень з шести і завдав п'яти ударів по воротах, два з яких - у площину.

    Нагадаємо, Ярмоленко вийшов вперше в старті, був замінений на 90-й хвилині.

    Результативними діями не відзначився.

    Джерело: Tribuna.com

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