Ярмоленко став другим в команді по рейтингу InStat в матчі з «Вімблдоном»



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Андрій Ярмоленко

Всього у зустрічі українець віддав 68 передач

Хавбек «Вест Гема» Андрій Ярмоленко отримав 390 балів в матчі з «Вімблдоном» (3:1) за даними InStat.

Це другий результат в команді.

Всього у зустрічі українець віддав 68 передач, точність яких склала 79%.

Сім з цих пасів були гострими, а шість - фланговими.

Ярмоленко виграв дев'ять з 14-ти єдиноборств, двічі вступав у відбір.

Також він зробив п'ять вдалих обведень з шести і завдав п'яти ударів по воротах, два з яких - у площину.

Нагадаємо, Ярмоленко вийшов вперше в старті, був замінений на 90-й хвилині.

Результативними діями не відзначився.

Джерело: Tribuna.com