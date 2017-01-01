  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Ярмоленко - у трійці кращих гравців «Боруссії» у грі проти «Байєра»

    Кращі показники у складі дортмундців тільки у Бюркі та Нурі Шахіна
    Український вінгер дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко отримав високу оцінку за проведений матч 14-го туру німецької Бундесліги. Гру українського легіонера «джмелів» оцінили в 7,1 бали. Кращі показники у складі дортмундців тільки у воротаря Бюркі — 7,6 та півзахисника Нурі
    • Сьогодні, 09:57
    • Розсилка

    Кращі показники у складі дортмундців тільки у Бюркі та Нурі Шахіна

    Український вінгер дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко отримав високу оцінку за проведений матч 14-го туру німецької Бундесліги.

    Гру українського легіонера «джмелів» оцінили в 7,1 бали. Кращі показники у складі дортмундців тільки у воротаря Бюркі — 7,6 та півзахисника Нурі Шахіна — 7,2. Про це повідомляє портал WhoScored.

    Натомість у складі «фармацевтів» вище 7,1 пункту отримали відразу шестеро футболістів: Бейлі - 8,1, Хавартц — 7,8, Тах — 7,7, Бендер — 7,5, Брандт і Волланд по 7,3.

    Особиста статистика Ярмоленка в протистоянні, який своїм голом врятував «Боруссію» від поразки (1:1), склала два удари в площину воріт і 34 точні передачі із 44.

    Додамо також, в 17 матчах за «джмелів» 28-річний українець забив 5 голів і зробив 4 передачі.

    Джерело: УНН

    НОВИНИ ФУТБОЛУ статистика Андрій Ярмоленко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ