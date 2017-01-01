Ярмоленко - у трійці кращих гравців «Боруссії» у грі проти «Байєра»

Кращі показники у складі дортмундців тільки у Бюркі та Нурі Шахіна

Український вінгер дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко отримав високу оцінку за проведений матч 14-го туру німецької Бундесліги. Гру українського легіонера «джмелів» оцінили в 7,1 бали. Кращі показники у складі дортмундців тільки у воротаря Бюркі — 7,6 та півзахисника Нурі



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Кращі показники у складі дортмундців тільки у Бюркі та Нурі Шахіна

Український вінгер дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко отримав високу оцінку за проведений матч 14-го туру німецької Бундесліги.

Гру українського легіонера «джмелів» оцінили в 7,1 бали. Кращі показники у складі дортмундців тільки у воротаря Бюркі — 7,6 та півзахисника Нурі Шахіна — 7,2. Про це повідомляє портал WhoScored.

Натомість у складі «фармацевтів» вище 7,1 пункту отримали відразу шестеро футболістів: Бейлі - 8,1, Хавартц — 7,8, Тах — 7,7, Бендер — 7,5, Брандт і Волланд по 7,3.

Особиста статистика Ярмоленка в протистоянні, який своїм голом врятував «Боруссію» від поразки (1:1), склала два удари в площину воріт і 34 точні передачі із 44.

Додамо також, в 17 матчах за «джмелів» 28-річний українець забив 5 голів і зробив 4 передачі.

Джерело: УНН