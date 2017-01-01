Ярмоленко увійшов у ТОП-25 найдорожчих футболістів Бундесліги

Також в список потрапили ще два українських футболіста

Німецьке видання знову провело переоцінку гравців німецького чемпіонату. За оновленими даними німецького видання transfermarkt.de вінгер дортмундської «Борусії» Андрій Ярмоленко посів 24 місце у рейтингу найдорожчих гравців Бундесліги. Вартість футболістаскладає 25 мільйонів євро. Євген Коноплянка з «Шальке» розташувався