Ярмоленко увійшов у ТОП-25 найдорожчих футболістів Бундесліги
- Сьогодні, 10:15
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Андрій Ярмоленко. Фото: dt.ua
Також в список потрапили ще два українських футболіста
Німецьке видання знову провело переоцінку гравців німецького чемпіонату.
За оновленими даними німецького видання transfermarkt.de вінгер дортмундської «Борусії» Андрій Ярмоленко посів 24 місце у рейтингу найдорожчих гравців Бундесліги. Вартість футболістаскладає 25 мільйонів євро.
Євген Коноплянка з «Шальке» розташувався на 64 сходинці та оцінюється в 12,5 мільйонів євро.
Натомість хавбека «Байєра» Владлена Юрченка видання оцінило лише в 350 тисяч євро.
Джерело: Футбол 24