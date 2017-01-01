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    Ярмоленко увійшов у ТОП-25 найдорожчих футболістів Бундесліги

    Також в список потрапили ще два українських футболіста
    Німецьке видання знову провело переоцінку гравців німецького чемпіонату. За оновленими даними німецького видання transfermarkt.de вінгер дортмундської «Борусії» Андрій Ярмоленко посів 24 місце у рейтингу найдорожчих гравців Бундесліги. Вартість футболістаскладає 25 мільйонів євро. Євген Коноплянка з «Шальке» розташувався
    • Сьогодні, 10:15
    • Розсилка
    Андрій Ярмоленко. Фото: dt.ua
    Андрій Ярмоленко. Фото: dt.ua

    Також в список потрапили ще два українських футболіста

    Німецьке видання знову провело переоцінку гравців німецького чемпіонату.

    За оновленими даними німецького видання transfermarkt.de вінгер дортмундської «Борусії» Андрій Ярмоленко посів 24 місце у рейтингу найдорожчих гравців Бундесліги. Вартість футболістаскладає 25 мільйонів євро.

    Євген Коноплянка з «Шальке» розташувався на 64 сходинці та оцінюється в 12,5 мільйонів євро.

    Натомість хавбека «Байєра» Владлена Юрченка видання оцінило лише в 350 тисяч євро.

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
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