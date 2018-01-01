Ярмоленко вдруге поспіль не потрапив у стартовий склад «Боруссії» Д

Проблеми в українця почалися після слабкого виступу в матчі з «Вольфсбургом»

Український нападник Андрій Ярмоленко залишився в запасі дортмундської «Боруссії» на матч 20-го туру Бундесліги проти «Фрайбурга». У старті «джмелів» в цей раз вийде атакуюче тріо Пулішіч - Санчо - Обамеянг. Для Ярмоленка це вже друге поспіль непопадання в стартовий склад «Боруссії» - минулого тижня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Ярмоленко. Фото: Getty Images

Проблеми в українця почалися після слабкого виступу в матчі з «Вольфсбургом»

Український нападник Андрій Ярмоленко залишився в запасі дортмундської «Боруссії» на матч 20-го туру Бундесліги проти «Фрайбурга».

У старті «джмелів» в цей раз вийде атакуюче тріо Пулішіч - Санчо - Обамеянг.

Для Ярмоленка це вже друге поспіль непопадання в стартовий склад «Боруссії» - минулого тижня він відіграв трохи більше п'яти хвилин в матчі проти «Герти» (1:1).

28-річний Андрій Ярмоленко перебрався в «Боруссію» в кінці серпня і спочатку був важливим гравцем основи. В цілому на його рахунку вже 23 матчі, 6 голів та 5 ассистів за «джмелів» у всіх турнірах.

Проблеми в українця почалися після слабкого виступу в матчі з «Вольфсбургом» (1:1) два тижні тому. Тоді він не реалізував ряд моментів, на що звернув увагу навіть тренер Петер Штегер.

Матч «Боруссія» - «Фрайбург» розпочнеться сьогодні о 16:30 за Києвом.

Джерело: sportarena.com