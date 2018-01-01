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    Ярмоленко віддав дві гольові передачі та допоміг «Боруссії» перемогти (відео)

    Ярмоленка і Кагаву назвали кращими гравцями зустрічі
    «Боруссія» Дортмунд на зборі в Іспанії провела контрольний поєдинок з лідером другої Бундесліги «Фортуною» з Дюссельдорфа. У першому таймі команда Петера Штегера свою перевагу не перетворила на голи, проте в кінці зустрічі все ж дотиснула суперника. Спершу відзначився Олександр Ісак, який зіграв на добиванні після того, як
    • Сьогодні, 09:02
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    Андрій Ярмоленко. Фото:&nbsp;bvbbuzz.com
    Андрій Ярмоленко. Фото: bvbbuzz.com

    Ярмоленка і Кагаву назвали кращими гравцями зустрічі

    «Боруссія» Дортмунд на зборі в Іспанії провела контрольний поєдинок з лідером другої Бундесліги «Фортуною» з Дюссельдорфа.

    У першому таймі команда Петера Штегера свою перевагу не перетворила на голи, проте в кінці зустрічі все ж дотиснула суперника.

    Спершу відзначився Олександр Ісак, який зіграв на добиванні після того, як оборонці «Фортуни» блокували удар Андрія Ярмоленка. А потім українець асистував Сіндзі Кагаву, який і встановив остаточний рахунок.

    Ярмоленко провів на полі весь матч, а офіційний сайт Бундесліги назвав його і Кагаву двома кращими гравцями зустрічі.

    До кінця збору «Боруссія» проведе гру проти «Зюльте-Варегема», а чемпіонат Німеччини відновить 14-го січня поєдинком з «Вольфсбургом».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
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