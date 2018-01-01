Ярмоленко віддав дві гольові передачі та допоміг «Боруссії» перемогти (відео)
- Сьогодні, 09:02
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Андрій Ярмоленко. Фото: bvbbuzz.com
Ярмоленка і Кагаву назвали кращими гравцями зустрічі«Боруссія» Дортмунд на зборі в Іспанії провела контрольний поєдинок з лідером другої Бундесліги «Фортуною» з Дюссельдорфа.
У першому таймі команда Петера Штегера свою перевагу не перетворила на голи, проте в кінці зустрічі все ж дотиснула суперника.
Спершу відзначився Олександр Ісак, який зіграв на добиванні після того, як оборонці «Фортуни» блокували удар Андрія Ярмоленка. А потім українець асистував Сіндзі Кагаву, який і встановив остаточний рахунок.
Ярмоленко провів на полі весь матч, а офіційний сайт Бундесліги назвав його і Кагаву двома кращими гравцями зустрічі.
До кінця збору «Боруссія» проведе гру проти «Зюльте-Варегема», а чемпіонат Німеччини відновить 14-го січня поєдинком з «Вольфсбургом».