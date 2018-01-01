Ярмоленко вийде в стартовому складі «Боруссії» проти «Вольсбурга»
- Сьогодні, 18:53
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Найкращий бомбардир «Боруссії» П'єр-Емерік Обамеянг не потрапив у заявку команди
У неділю, 14 січня, дортмундська «Боруссія» в рамках 18-го туру німецької Бундесліги прийме на своєму стадіоні «Вольфсбург» . Поєдинок розпочнеться об 19 за київським часом.
Український атакуючий півзахисник господарів поля Андрій Ярмоленко почне гру з перших хвилин.
Зазначимо, що найкращий бомбардир «Боруссії» П'єр-Емерік Обамеянг не потрапив у заявку з дисциплінарних причин, а Крістіан Пулішіч не відновився після отруєння кебабом. Замість них вийдуть юні Ісак та Санчо.
Стартові склади команд:
«Боруссія» Д: Буркі – Піщек, Папастатопулос, Топрак, Толян – Вайгль – Гьотце, Кагава – Ярмоленко, Ісак, Санчо.
Запасні: Вайденфеллер, Загаду, Шахін, Дауд, Шюррле, Кастро, Дурм.
«Баварія»: Кастельс – Ферхаг, Удохай, Тіссеранд, Вілліам – Гілявогі, Арнольд – Брекало, Дідаві, Маллі – Оріджі.
Запасні: Грюн, Штеффен, Дімата, Герхард, Осімен, Юнг, Кнохе.