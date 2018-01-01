  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Ярмоленко вийде в стартовому складі «Боруссії» проти «Вольсбурга»

    Найкращий бомбардир «Боруссії» П'єр-Емерік Обамеянг не потрапив у заявку команди
    У неділю, 14 січня, дортмундська «Боруссія» в рамках 18-го туру німецької Бундесліги прийме на своєму стадіоні «Вольфсбург» . Поєдинок розпочнеться об 19 за київським часом. Український атакуючий півзахисник господарів поля Андрій Ярмоленко почне гру з перших хвилин. Зазначимо, що найкращий бомбардир «Боруссії»
    • Сьогодні, 18:53
    • Розсилка
    Андрій Ярмоленко. Фото:&nbsp;ruhrnachrichten.de
    Андрій Ярмоленко. Фото: ruhrnachrichten.de

    Найкращий бомбардир «Боруссії» П'єр-Емерік Обамеянг не потрапив у заявку команди

    У неділю, 14 січня, дортмундська «Боруссія» в рамках 18-го туру німецької Бундесліги прийме на своєму стадіоні «Вольфсбург» . Поєдинок розпочнеться об 19 за київським часом.

    Український атакуючий півзахисник господарів поля Андрій Ярмоленко почне гру з перших хвилин.

    Зазначимо, що найкращий бомбардир «Боруссії» П'єр-Емерік Обамеянг не потрапив у заявку з дисциплінарних причин, а Крістіан Пулішіч не відновився після отруєння кебабом. Замість них вийдуть юні Ісак та Санчо.

    Стартові склади команд:

    «Боруссія» Д: Буркі – Піщек, Папастатопулос, Топрак, Толян – Вайгль – Гьотце, Кагава – Ярмоленко, Ісак, Санчо.
    Запасні: Вайденфеллер, Загаду, Шахін, Дауд, Шюррле, Кастро, Дурм.

    «Баварія»: Кастельс – Ферхаг, Удохай, Тіссеранд, Вілліам – Гілявогі, Арнольд – Брекало, Дідаві, Маллі – Оріджі.
    Запасні: Грюн, Штеффен, Дімата, Герхард, Осімен, Юнг, Кнохе.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ