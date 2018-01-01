Ярмоленко вийде в стартовому складі «Боруссії» проти «Вольсбурга»

Найкращий бомбардир «Боруссії» П'єр-Емерік Обамеянг не потрапив у заявку команди

У неділю, 14 січня, дортмундська «Боруссія» в рамках 18-го туру німецької Бундесліги прийме на своєму стадіоні «Вольфсбург» . Поєдинок розпочнеться об 19 за київським часом. Український атакуючий півзахисник господарів поля Андрій Ярмоленко почне гру з перших хвилин. Зазначимо, що найкращий бомбардир «Боруссії»