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    Ярмоленко вперше із січня з’явився на полі, але його «Боруссія» не виграла

    Андрій нарешті повернувся у великий футбол після ушкодження
    Півзахисник збірної України вийшов на заміну на 79-й хвилині матчу дортмундців проти «Вердера». У межах 32-го туру німецької бундесліги «Боруссія» на виїзді розписала мирову із представниками Бремена – 1:1. Андрій Ярмоленко вийшов на поле наприкінці матчу, однак результативними діями не відзначився. Українець
    • Вчора, 21:52
    • Розсилка
    Андрій Ярмоленко
    Андрій Ярмоленко

    Андрій нарешті повернувся у великий футбол після ушкодження

    Півзахисник збірної України вийшов на заміну на 79-й хвилині матчу дортмундців проти «Вердера».

    У межах 32-го туру німецької бундесліги «Боруссія» на виїзді розписала мирову із представниками Бремена – 1:1.

    Андрій Ярмоленко вийшов на поле наприкінці матчу, однак результативними діями не відзначився.

    Українець отримав ігровий час вперше з 27 січня, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    За два тури до завершення чемпіонату Німеччини дортмундці йдуть на третьому місці, маючи у своєму активі 55 очок.

    У нинішньому сезоні Ярмоленко провів у складі «Боруссії» 25 матчів, у яких забив шість голів і віддав шість результативних передач.

    Чемпіонат Німеччини з футболу

    Матч 32-го туру

    «Вердер» – «Боруссія» – 1:1 (1:1)

    Голи: Делейні (45) – Ройс (19)

    Нагадаємо, «Боруссія» без Ярмоленка розгромила «Баєр» Юрченка.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина Андрій Ярмоленко
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