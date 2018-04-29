Ярмоленко вперше із січня з’явився на полі, але його «Боруссія» не виграла

Андрій нарешті повернувся у великий футбол після ушкодження

Півзахисник збірної України вийшов на заміну на 79-й хвилині матчу дортмундців проти «Вердера». У межах 32-го туру німецької бундесліги «Боруссія» на виїзді розписала мирову із представниками Бремена – 1:1. Андрій Ярмоленко вийшов на поле наприкінці матчу, однак результативними діями не відзначився. Українець