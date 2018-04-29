Ярмоленко вперше із січня з’явився на полі, але його «Боруссія» не виграла
- Вчора, 21:52
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Розсилка
Андрій нарешті повернувся у великий футбол після ушкодження
Півзахисник збірної України вийшов на заміну на 79-й хвилині матчу дортмундців проти «Вердера».
У межах 32-го туру німецької бундесліги «Боруссія» на виїзді розписала мирову із представниками Бремена – 1:1.
Андрій Ярмоленко вийшов на поле наприкінці матчу, однак результативними діями не відзначився.
Українець отримав ігровий час вперше з 27 січня, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
За два тури до завершення чемпіонату Німеччини дортмундці йдуть на третьому місці, маючи у своєму активі 55 очок.
У нинішньому сезоні Ярмоленко провів у складі «Боруссії» 25 матчів, у яких забив шість голів і віддав шість результативних передач.
Чемпіонат Німеччини з футболу
Матч 32-го туру
«Вердер» – «Боруссія» – 1:1 (1:1)
Голи: Делейні (45) – Ройс (19)
Нагадаємо, «Боруссія» без Ярмоленка розгромила «Баєр» Юрченка.