Ярмоленко забив «Баварії» у Кубку Німеччини, але «Боруссія» вибула (відео)
- 20 Грудня, 23:40
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Розсилка
Але це взяття воріт пройти далі його команді не допомогло
Андрій Ярмоленко відзначився забитим м’ячем у ворота «Баварії» у матчі 1/8 фіналу Кубку Німеччини сезону-2017/18.
Але це його «Боруссії» не допомогло, команда програла 1:2 та вилетіла з розіграшу.
Дортмундці програвали 0:2, а український вінгер забив на 77-й хвилині.
Кубок Німеччини з футболу сезону-2017/18
Матчі 1/8 фіналу
«Вердер» – «Фрайбург» – 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 – Бельфоділь (3), 2:0 – Кайнц (20), 2:1 – Петерсен (28, пен), 3:1 – Баргфреде (69), 3:2 – Раве (86)
«Боруссія» Менхенгладбах – «Баєр» – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Бейлі (70)
Колишній гравець «Динамо» Адмір Мехмеді відіграв за «Баєр» увесь другий тайм.
«Баварія» – «Боруссія» Дортмунд – 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – Боатенг (12), 2:0 – Мюллер (40), 2:1 – Ярмоленко (77)
«Баварія»: Ульрайх, Боатенг, Мартінес (Руді, 87), Алаба, Зюле, Хамес (Толіссо, 75), Кімміх, Відаль, Рібері (Коман, 61), Левандовськи, Мюллер
«Боруссія»: Бюркі, Папастатопулос, Бартра (Дауд, 34), Топрак, Геррейру (Шюррле, 56), Ярмоленко, Кагава, Толян (Ісак, 88), Вайгль, Шмельцер, Пулішич