Ярмоленко забив «Баварії» у Кубку Німеччини, але «Боруссія» вибула (відео)

Але це взяття воріт пройти далі його команді не допомогло

Андрій Ярмоленко відзначився забитим м’ячем у ворота «Баварії» у матчі 1/8 фіналу Кубку Німеччини сезону-2017/18. Але це його «Боруссії» не допомогло, команда програла 1:2 та вилетіла з розіграшу. Дортмундці програвали 0:2, а український вінгер забив на 77-й хвилині. Кубок Німеччини з футболу сезону-2017/18 Матчі