Ярмоленко: Звичайно, це важкий момент, але ми маємо сісти й подумати про нашу гру



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Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Вест Гем

Український півзахисник «Вест Гему» прокоментував невдалий старт команди в Прем'єр-лізі Англії

Після четвертої поспіль поразки «Вест Гему» на старті англійської Прем’єр-ліги-2018/2019 офіційний сайт «Молотобійців» поставив кілька питань українському півзахиснику команди Андрію Ярмоленку.

Андрій зазначив, що для його клубу - це важкий момент.

«Звичайно, це важкий момент, але ми маємо сісти й подумати про нашу гру. Кожен футболіст зобов’язаний проаналізувати свої дії. За два тижні ми повинні повернутися сильнішими й діяти краще, адже ми граємо заради вболівальників, заради клубу. Зараз результат дуже поганий, і ми мусимо покращити ситуацію у найближчий термін», - зазначив він.

«В останньому матчі, проти «Вулвергемптона», ми були кращі за суперника, особливо по перерві, але поступилися. Це важко прийняти. Навіть не знаю, що можна сказати… Прошу вибачення в наших фанатів. Повторюся, після міжнародної перерви ми намагатимемося виступати краще. У команді чудові гравці, чудовий тренер. Ми маємо боротися за результати», - наводить слова Ярмоленка прес-служба ФФУ з посиланням на whufc.com.

Нагадаємо, що після чотирьох турів «Вест Гем» залишається єдиним клубом в Прем'єр-лізі Англії, який ще не набирав очок.

Наступний поєдинок команда Андрія Ярмоленка проведе 16 вересня в Ліверпулі проти місцевого «Евертону».