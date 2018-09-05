  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ярмоленко: Звичайно, це важкий момент, але ми маємо сісти й подумати про нашу гру

    • Розсилка
    Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Вест Гем - Ярмоленко: Звичайно, це важкий момент, але ми маємо сісти й подумати про нашу гру
    Андрій Ярмоленко. Фото: ФК Вест Гем

    Український півзахисник «Вест Гему» прокоментував невдалий старт команди в Прем'єр-лізі Англії

    Після четвертої поспіль поразки «Вест Гему» на старті англійської Прем’єр-ліги-2018/2019 офіційний сайт «Молотобійців» поставив кілька питань українському півзахиснику команди Андрію Ярмоленку.

    Андрій зазначив, що для його клубу - це важкий момент.

    «Звичайно, це важкий момент, але ми маємо сісти й подумати про нашу гру. Кожен футболіст зобов’язаний проаналізувати свої дії. За два тижні ми повинні повернутися сильнішими й діяти краще, адже ми граємо заради вболівальників, заради клубу. Зараз результат дуже поганий, і ми мусимо покращити ситуацію у найближчий термін», - зазначив він.

    «В останньому матчі, проти «Вулвергемптона», ми були кращі за суперника, особливо по перерві, але поступилися. Це важко прийняти. Навіть не знаю, що можна сказати… Прошу вибачення в наших фанатів. Повторюся, після міжнародної перерви ми намагатимемося виступати краще. У команді чудові гравці, чудовий тренер. Ми маємо боротися за результати», - наводить слова Ярмоленка прес-служба ФФУ з посиланням на whufc.com.

    Нагадаємо, що після чотирьох турів «Вест Гем» залишається єдиним клубом в Прем'єр-лізі Англії, який ще не набирав очок.

    Наступний поєдинок команда Андрія Ярмоленка проведе 16 вересня в Ліверпулі проти місцевого «Евертону».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ