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    Юний українець Бондарев переміг на чемпіонаті Європи з картингу (фото)

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    Юний українець Бондарев переміг на чемпіонаті Європи з картингу (фото)

    Олександр став чемпіоном у свої дев'ять років

    Дев'ятирічний картингіст Олександр Бондарев переміг на чемпіонаті Центральної та Східної Європи CEE RotaxMaxChallenge, який завершився в Австрії.

    Загалом чемпіонат складався з п’яти етапів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    Останній відбувався 8-9 вересня на картодромі Speedworld.

    Усього у чемпіонаті у категорії Micro взяли участь близько 60 пілотів з 25 країн Європи та світу.

    Починаючи з другого етапу, лідером змагань став український пілот Олександр Бондарев.

    Перед заключним етапом друге місце посідав румунський пілот Ерік Енаш, а третім був австрієць Оскар Вурц, син відомого пілота Формули-1.

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    Юний українець Бондарев переміг на чемпіонаті Європи з картингу (фото)
    Юний українець Бондарев переміг на чемпіонаті Європи з картингу (фото)
    Юний українець Бондарев переміг на чемпіонаті Європи з картингу (фото)
    Юний українець Бондарев переміг на чемпіонаті Європи з картингу (фото)
    Юний українець Бондарев переміг на чемпіонаті Європи з картингу (фото)
    Юний українець Бондарев переміг на чемпіонаті Європи з картингу (фото)
    Усі фото ККГ ФАУ

    Як повідомляє UkrKarting, останній етап став етапом зіткнень і вильотів для всіх трьох лідерів.

    Спочатку у передфіналі вилетів Вурц, потім у фіналі невдача спіткала і другого фаворита – Енаша.

    Таким чином, стало зрозумілим, що Бондарев став недосяжним для суперників.

    українці Автоспорт
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