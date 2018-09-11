Юний українець Бондарев переміг на чемпіонаті Європи з картингу (фото)



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Олександр став чемпіоном у свої дев'ять років

Дев'ятирічний картингіст Олександр Бондарев переміг на чемпіонаті Центральної та Східної Європи CEE RotaxMaxChallenge, який завершився в Австрії.

Загалом чемпіонат складався з п’яти етапів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Останній відбувався 8-9 вересня на картодромі Speedworld.

Усього у чемпіонаті у категорії Micro взяли участь близько 60 пілотів з 25 країн Європи та світу.

Починаючи з другого етапу, лідером змагань став український пілот Олександр Бондарев.

Перед заключним етапом друге місце посідав румунський пілот Ерік Енаш, а третім був австрієць Оскар Вурц, син відомого пілота Формули-1.

Як повідомляє UkrKarting, останній етап став етапом зіткнень і вильотів для всіх трьох лідерів.

Спочатку у передфіналі вилетів Вурц, потім у фіналі невдача спіткала і другого фаворита – Енаша.

Таким чином, стало зрозумілим, що Бондарев став недосяжним для суперників.