За терористів на Донбасі воював чемпіон Росії зі стрільби (відео)

При цьому Олександр Залічев перебував і у збірній Росії з тактичної стрільби

Дворазовий чемпіон Росії у дуельній стрільбі з рушниці Олександр Залічев причетний до терористичної діяльності на сході України й у 2014 році проходив службу снайпером у військовому угрупованні «Вагнер». Про це в ефірі на «Прямому» сказав керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов, інформує prm.ua. «Справді СБ України



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Олександр Залічев

При цьому Олександр Залічев перебував і у збірній Росії з тактичної стрільби

Дворазовий чемпіон Росії у дуельній стрільбі з рушниці Олександр Залічев причетний до терористичної діяльності на сході України й у 2014 році проходив службу снайпером у військовому угрупованні «Вагнер».

Про це в ефірі на «Прямому» сказав керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов, інформує prm.ua.

«Справді СБ України спільно з іншими правоохоронними органами в межах повноважень здійснює документування злочинної діяльності, у тому числі російських найманців на Донбасі», - сказав він.

«У межах цієї роботи ми неодноразово інформували громадськість про діяльність спецпідрозділу РФ під назвою «Вагнер». Ми інформували, що у нас є персональні дані на майже 2 тисячі найманців. І в межах цієї роботи відкриваються все нові й нові факти зухвалого відношення до України з боку спецслужб Росії й окремих громадян», - додав він.

Так, встановлено, що один із найманців «Вагнера» був Залічев Олександр Борисович, який проходив службу на посаді снайпера.

«З аналізу відкритих джерел маємо інформацію, що він був дворазовим чемпіоном Росії, а також підкреслюю, членом збірної команди Росії з тактичної стрільби як мінімум у 2014-2016 роках», - зауважив Гуськов.

За його словами, дуже потрібна спільна робота державних органів України щодо інформування громадськості про такі випадки.

Він наголосив, що Служба безпеки підготувала листа до міністра молоді та спорту України з проханням довести відповідну інформацію до спортивних федерацій країн-партнерів.