Захисник «Динамо» продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії

25-річний захисник провів за «Динамо» 20 матчів

Захисник «Динамо» Александар Пантич продовжить кар'єру в СПАЛ. Про це повідомляє espreso.rs. Повідомляється, що вже в січні він перейде в італійський клуб за два мільйони євро. Нагадаємо, Пантичем також цікавиться інший клуб серії А «Кротоне». Серб прийшов в команду в якості вільного агента в лютому 2017 року. 25-річний



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Александар Пантич. Фото: ФК Динамо

25-річний захисник провів за «Динамо» 20 матчів

Захисник «Динамо» Александар Пантич продовжить кар'єру в СПАЛ.

Про це повідомляє espreso.rs.

Повідомляється, що вже в січні він перейде в італійський клуб за два мільйони євро.

Нагадаємо, Пантичем також цікавиться інший клуб серії А «Кротоне».

Серб прийшов в команду в якості вільного агента в лютому 2017 року.

25-річний захисник провів за «Динамо» 20 матчів і відзначився однією гольовою передачею.

Джерело: ua.tribuna.com