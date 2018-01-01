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    Захисник «Динамо» продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії

    25-річний захисник провів за «Динамо» 20 матчів
    Захисник «Динамо» Александар Пантич продовжить кар'єру в СПАЛ. Про це повідомляє espreso.rs. Повідомляється, що вже в січні він перейде в італійський клуб за два мільйони євро. Нагадаємо, Пантичем також цікавиться інший клуб серії А «Кротоне». Серб прийшов в команду в якості вільного агента в лютому 2017 року. 25-річний
    • Сьогодні, 15:45
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    Александар Пантич. Фото: ФК Динамо
    Александар Пантич. Фото: ФК Динамо

    25-річний захисник провів за «Динамо» 20 матчів

    Захисник «Динамо» Александар Пантич продовжить кар'єру в СПАЛ.

    Про це повідомляє espreso.rs.

    Повідомляється, що вже в січні він перейде в італійський клуб за два мільйони євро.

    Нагадаємо, Пантичем також цікавиться інший клуб серії А «Кротоне».

    Серб прийшов в команду в якості вільного агента в лютому 2017 року.

    25-річний захисник провів за «Динамо» 20 матчів і відзначився однією гольовою передачею.

    Джерело: ua.tribuna.com

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