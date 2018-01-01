Захисник «Динамо» продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії
- Сьогодні, 15:45
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Александар Пантич. Фото: ФК Динамо
25-річний захисник провів за «Динамо» 20 матчів
Захисник «Динамо» Александар Пантич продовжить кар'єру в СПАЛ.
Про це повідомляє espreso.rs.
Повідомляється, що вже в січні він перейде в італійський клуб за два мільйони євро.
Нагадаємо, Пантичем також цікавиться інший клуб серії А «Кротоне».
Серб прийшов в команду в якості вільного агента в лютому 2017 року.
25-річний захисник провів за «Динамо» 20 матчів і відзначився однією гольовою передачею.
Джерело: ua.tribuna.com