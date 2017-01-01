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    Захисник «Карпат» таки продовжить кар'єру в Італії

    Лише зараз львівський клуб відправив необхідні документи в італійську команду
    Захисник львівських «Карпат» Гвідо Кортеджано продовжить кар'єру в італійській серії D і буде виступати за команду «Лечче 1912». Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Про відхід аргентинця повідомлялося раніше, однак лише зараз львівський клуб відправив необхідні документи в італійську команду. За «Лечче
    • Сьогодні, 13:13
    • Розсилка

    Лише зараз львівський клуб відправив необхідні документи в італійську команду

    Захисник львівських «Карпат» Гвідо Кортеджано продовжить кар'єру в італійській серії D і буде виступати за команду «Лечче 1912».

    Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Про відхід аргентинця повідомлялося раніше, однак лише зараз львівський клуб відправив необхідні документи в італійську команду.

    За «Лечче 1912» Кортеджано вже виступав з грудня 2015 по травень 2016- го, зігравши 20 матчів і забивши 5 голів в Серії D.

    У «Карпати» захисник прийшов в 2017-му році, провівши за клуб 9 матчів в українській Прем'єр-лізі.

    Джерело: xsport.ua

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