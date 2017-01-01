Захисник «Карпат» таки продовжить кар'єру в Італії
- Сьогодні, 13:13
-
Розсилка
Лише зараз львівський клуб відправив необхідні документи в італійську команду
Захисник львівських «Карпат» Гвідо Кортеджано продовжить кар'єру в італійській серії D і буде виступати за команду «Лечче 1912».
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Про відхід аргентинця повідомлялося раніше, однак лише зараз львівський клуб відправив необхідні документи в італійську команду.
За «Лечче 1912» Кортеджано вже виступав з грудня 2015 по травень 2016- го, зігравши 20 матчів і забивши 5 голів в Серії D.
У «Карпати» захисник прийшов в 2017-му році, провівши за клуб 9 матчів в українській Прем'єр-лізі.
Джерело: xsport.ua