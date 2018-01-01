Захисник збірної України залишається в Києві і обирає між «Динамо» і ПАОКом

Столичний клуб готує привабливу пропозицію для Хачеріді

Футболіст збірної України та «Динамо» Євген Хачеріді вже точно не перейде в ПАОК до літа. Інформація про те, що український захисник веде переговори з грецьким клубом - не відповідає дійсності. Після того, як в понеділок «Динамо» і ПАОК не змогли узгодити суму трансферу, грецький клуб відмовився від підписання Хачеріді



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Євген Хачеріді. Фото: Станіслав Груздєв

Столичний клуб готує привабливу пропозицію для Хачеріді

Футболіст збірної України та «Динамо» Євген Хачеріді вже точно не перейде в ПАОК до літа.

Інформація про те, що український захисник веде переговори з грецьким клубом - не відповідає дійсності.

Після того, як в понеділок «Динамо» і ПАОК не змогли узгодити суму трансферу, грецький клуб відмовився від підписання Хачеріді взимку і зосередив свої зусилля на підписанні інших гравців.

Зокрема, ПАОК вже підписав півзахисника «Легії» Тібо Мулена.

Крім того, зараз на завершальній стадії знаходяться переговори по захиснику клубу «Сараєво» Марко Міхоєвичу, який повинен буде до літа закрити позицію в центрі захисту ПАОКа.

Що стосується Хачеріді, то, інформацією Footboom, ПАОК вже погодив контракт з Євгеном, але у нього також є пропозиція про продовження контракту з «Динамо» і футболіст взяв час на роздуми.

Цілком ймовірно, що якщо київський клуб запропонує таку ж суму, як і грецький, то Хачеріді залишиться в «Динамо».