Збірна України майже в повному складі візьме участь у Лізі чемпіонів та Лізі Європи сезону-2018/2019



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Фото: ФФУ

У Лізі Європи представництво гравців збірної України ще ширше

Офіційний сайт УЄФА опублікував заявки команд-учасниць групового раунду Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону-2018/2019.

Приємно, що переважна більшість футболістів, яких Андрій Шевченко викликав на збір перед стартом Ліги націй, матиме змогу зіграти на європейській арені у складі своїх клубів.

Ліга чемпіонів

Одразу семеро гравців у Лізі чемпіонів заявлені у складі «Шахтаря»: Андрій П’ятов, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олег Данченко, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко та Марлос.

До заявки «Манчестер Сіті» потрапив Олександр Зінченко, а до реєстру «Шальке» — Євген Коноплянка.

Нагадаємо, що «Шахтар» гратиме у групі з англійським «Манчестер Сіті», німецьким «Хоффенхаймом» та французьким «Ліоном». «Шальке» опинився у своєму квартеті в компанії турецького «Галатасарая», «Локомотива» та португальського «Порту». Першим з українців у турнірі може стартувати Коноплянка. 18 вересня гельзенкірхенці прийматимуть «Порту».

Ліга Європи

У Лізі Європи представництво гравців збірної України ще ширше.

Турецький «Акхісар» заявив Євгена Селезньова. Команда нашого форварда зіграє у групі з «Краснодаром», іспанською «Севільєю» та бельгійським «Стандардом», до заявки якого потрапив футболіст молодіжної збірної України Валерій Лучкевич.

За бельгійські «Андерлехт» та «Генк» у груповому турнірі ЛЄ можуть зіграти Євген Макаренко та Руслан Маліновський відповідно.

Суперниками брюссельців стануть хорватське «Динамо» із Загреба, турецький «Фенербахче» та словацький «Спартак» із Трнави. А опонентами команди Маліновського — турецький «Бешикташ», норвезький «Сарпсборг» та шведський «Мальме».

ПАОК, який у групі зустрінеться з англійським «Челсі», угорським «Віді» та білоруським БАТЕ, заявив Євгена Хачеріді.

Нарешті, до заявки на турнір київського «Динамо» потрапили Денис Бойко, Микита Бурда, Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Віталій Буяльський та Артем Бесєдін. У квартеті з киянами зіграють казахстанська «Астана», французький «Ренн» та чеський «Яблонець».

Перший тур групового раунду Ліги Європи відбудеться 20 вересня.

За матеріалами ffu.ua