Збірна України виборола 19 медалей на чемпіонаті Європи з самбо

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Фото: sambo.net.ua

У свою чергу Анастасія Сапсай стала дворазовою чемпіонкою Європи

В Афінах завершився чемпіонат Європи. У третій день українці здобули сім нагород – золоту, по три срібних і бронзових. Наша команда везе додому 19 нагород (7 – 6 – 6).

Це – другий результат і за якістю, і за кількістю здобутих нагород. У росіян - 24 медалі (12 - 4 - 8), інформує прес-служба Федерації самбо України.

Єдине золото неділі принесла нашій збірній Анастасія Сапсай із Черкас.

У категорії понад 80 кілограмів вона здобула дострокову перемогу над білорускою Катериною Калюжною.

Анастасія спочатку виконала кидок на чотири бали, а потім провела повне утримання. 8:0 – й українка вдруге поспіль стає чемпіонкою Старого Світу.

Нагадаємо, що 2017 року Сапсай виграла в Мінську в Олени Кебадзе з Грузії.



До речі, саме в цій сутичці вирішувалося, хто стане другим у командному заліку у жінок – України чи Білорусь. Анастасія постаралася, щоб срібний кубок підняв старший тренер наших дівчат Євген Боднарук.

Ще в трьох фіналах виступали наші представники бойового розділу. Цікаво, що на цих змаганнях це стало традицією: і в п’ятницю, й у суботу у сутичках за золото билися українці.

На жаль, у неділю нашим хлопцям довелося задовольнитися сріблом. Другими призерами стали одесит Денис Артемчук (до 52 кг), харків’янин Богдан Кондратович (до 68 кг) і киянин Дмитро Баток (до 90 кг).

Але «срібні» фінали вже не могли відібрати у нашої збірної з бойового розділу командний кубок, адже у перший і другий дні було завойовано п’ять чемпіонських титулів.

І старший тренер Сергій Грабовський отримав цінний трофей. На честь цього пролунав Гімн України, який – так сталося символічно – закрив змагання.

До загальною скрабнички свій внесок зробили й чоловіки у спортивному самбо. Всі три учасники третього дня зійшли на п’єдестал.

Бронзу вибороли Дмитро Євдошенко з Харкова (до 62 кг), Олексій Ніженко із Чернігова (до 82 кг) і Станіслав Бондаренко із Запоріжжя (понад 100 кг).