Збірна України з футболу, швидше за все, проведе збір у Харкові
- Сьогодні, 18:54
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Фото: Zbirna.com
Тренування будуть проходити або на полі бази «Металіста» у Високому, або на стадіоні «Геліоса»
За попередніми планами, збірна України з футболу 19 березня збереться в Харкові.
Футболісти національної команди поселяться в готелі «Superior Golf and SPA Resort».
Тренування будуть проходити або на полі бази «Металіста» у Високому, або на стадіоні «Сонячний», на якому грає «Геліос».
Планується, що 21 березня українська збірна вирушить до Іспанії, де 23 березня проведе спаринг з Саудівською Аравією.
Місце і час матчу поки не оголошено.
26 березня національна команда полетить до Бельгії, де 27 березня зіграє зі збірною Японії.
Початок зустрічі - о 15.20.
Джерело: zbirna.com