Збірна України з футболу, швидше за все, проведе збір у Харкові

Тренування будуть проходити або на полі бази «Металіста» у Високому, або на стадіоні «Геліоса»

За попередніми планами, збірна України з футболу 19 березня збереться в Харкові. Футболісти національної команди поселяться в готелі «Superior Golf and SPA Resort». Тренування будуть проходити або на полі бази «Металіста» у Високому, або на стадіоні «Сонячний», на якому грає «Геліос». Планується,



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Фото: Zbirna.com

Тренування будуть проходити або на полі бази «Металіста» у Високому, або на стадіоні «Геліоса»

За попередніми планами, збірна України з футболу 19 березня збереться в Харкові.

Футболісти національної команди поселяться в готелі «Superior Golf and SPA Resort».

Тренування будуть проходити або на полі бази «Металіста» у Високому, або на стадіоні «Сонячний», на якому грає «Геліос».

Планується, що 21 березня українська збірна вирушить до Іспанії, де 23 березня проведе спаринг з Саудівською Аравією.

Місце і час матчу поки не оголошено.

26 березня національна команда полетить до Бельгії, де 27 березня зіграє зі збірною Японії.

Початок зустрічі - о 15.20.

Джерело: zbirna.com