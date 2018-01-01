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    Збірна України з футболу, швидше за все, проведе збір у Харкові

    Тренування будуть проходити або на полі бази «Металіста» у Високому, або на стадіоні «Геліоса»
    За попередніми планами, збірна України з футболу 19 березня збереться в Харкові. Футболісти національної команди поселяться в готелі «Superior Golf and SPA Resort». Тренування будуть проходити або на полі бази «Металіста» у Високому, або на стадіоні «Сонячний», на якому грає «Геліос». Планується,
    • Сьогодні, 18:54
    • Розсилка
    Фото: Zbirna.com
    Фото: Zbirna.com

    Тренування будуть проходити або на полі бази «Металіста» у Високому, або на стадіоні «Геліоса»

    За попередніми планами, збірна України з футболу 19 березня збереться в Харкові.

    Футболісти національної команди поселяться в готелі «Superior Golf and SPA Resort».

    Тренування будуть проходити або на полі бази «Металіста» у Високому, або на стадіоні «Сонячний», на якому грає «Геліос».

    Планується, що 21 березня українська збірна вирушить до Іспанії, де 23 березня проведе спаринг з Саудівською Аравією.

    Місце і час матчу поки не оголошено.

    26 березня національна команда полетить до Бельгії, де 27 березня зіграє зі збірною Японії.

    Початок зустрічі - о 15.20.

    Джерело: zbirna.com

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