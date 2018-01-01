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    Збірна України з футболу вирушила на міжнародний турнір до Туреччини (відео)

    Жіноча команда на змаганнях поміряється силами з Румунією, Північною Ірландією й іншими
    Національна жіноча збірна України вирушила до турецької Аланії, де вже найближчої середи розпочне свій виступ на міжнародному турнірі Turkish Women’s Cup 2018. 18 гравців і тренерський штаб збірної пройшли паспортний контроль і вилетіли до Туреччини, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Ще чотири футболістки приєднаються до
    • Вчора, 23:33
    • Розсилка
    Фото ФФУ
    Фото ФФУ

    Жіноча команда на змаганнях поміряється силами з Румунією, Північною Ірландією й іншими

    Національна жіноча збірна України вирушила до турецької Аланії, де вже найближчої середи розпочне свій виступ на міжнародному турнірі Turkish Women’s Cup 2018.

    18 гравців і тренерський штаб збірної пройшли паспортний контроль і вилетіли до Туреччини, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Ще чотири футболістки приєднаються до команди вже в Авсаларі, де українська делегація й перебуватиме під час змагань. 

    Українська команда на турнірі потрапила до групи С, де її суперниками будуть Румунія та Північна Ірландія.

    Оскільки збірна Косова-В не прибула на турнір, її, швидше за все, замінить перша команда цієї країни.

    Уже на початку квітня (5-го та 9-го) жіноча збірна України проведе два виїзні поєдинки, проти Хорватії та Данії відповідно, у межах відбору до Чемпіонату світу-2019.

    Туреччина НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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