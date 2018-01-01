Збірна України з футболу вирушила на міжнародний турнір до Туреччини (відео)

Жіноча команда на змаганнях поміряється силами з Румунією, Північною Ірландією й іншими

Національна жіноча збірна України вирушила до турецької Аланії, де вже найближчої середи розпочне свій виступ на міжнародному турнірі Turkish Women’s Cup 2018. 18 гравців і тренерський штаб збірної пройшли паспортний контроль і вилетіли до Туреччини, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Ще чотири футболістки приєднаються до



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Фото ФФУ

Жіноча команда на змаганнях поміряється силами з Румунією, Північною Ірландією й іншими

Національна жіноча збірна України вирушила до турецької Аланії, де вже найближчої середи розпочне свій виступ на міжнародному турнірі Turkish Women’s Cup 2018.

18 гравців і тренерський штаб збірної пройшли паспортний контроль і вилетіли до Туреччини, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Ще чотири футболістки приєднаються до команди вже в Авсаларі, де українська делегація й перебуватиме під час змагань.

Українська команда на турнірі потрапила до групи С, де її суперниками будуть Румунія та Північна Ірландія.

Оскільки збірна Косова-В не прибула на турнір, її, швидше за все, замінить перша команда цієї країни.

Уже на початку квітня (5-го та 9-го) жіноча збірна України проведе два виїзні поєдинки, проти Хорватії та Данії відповідно, у межах відбору до Чемпіонату світу-2019.