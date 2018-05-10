Збірна України з пляжного футболу займає місце у топ-15 світового рейтингу

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Фото beachsoccer.org.ua

Українці якраз замикають 15-ку кращих збірних світу

Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) опублікувала оновлений рейтинг національних збірних за підсумками квітня 2018 року.

Збірна України, у порівнянні з березнем, опустилася на одну сходинку, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Це сталося внаслідок того, що Мексика перемогла на Кубку Багамських островів і випередила Польщу й Україну.

Наразі українська команда посідає 15-те місце.

Україна відстає від Польщі на 23 пункти, а Еквадор випереджає на 148 балів.

Світовий рейтинг збірних з пляжного футболу

Станом на 5 травня 2018 року

1. Бразилія – 4325

2. Португалія – 3444

3. Іран – 2889

4. Росія – 2705

5. Італія – 2516

6. Таїті – 2454

7. Швейцарія – 2004

8. Парагвай – 1628

9. Японія – 1284

10. ОАЕ – 1165

11. Іспанія – 1141

12. Сенегал – 974

13. Мексика – 969

14. Польща – 932

15. Україна – 909