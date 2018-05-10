  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Збірна України з пляжного футболу займає місце у топ-15 світового рейтингу

    • Сьогодні, 18:06
    • Розсилка
    Фото beachsoccer.org.ua
    Фото beachsoccer.org.ua

    Українці якраз замикають 15-ку кращих збірних світу

    Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) опублікувала оновлений рейтинг національних збірних за підсумками квітня 2018 року.

    Збірна України, у порівнянні з березнем, опустилася на одну сходинку, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Це сталося внаслідок того, що Мексика перемогла на Кубку Багамських островів і випередила Польщу й Україну.

    Наразі українська команда посідає 15-те місце.

    Україна відстає від Польщі на 23 пункти, а Еквадор випереджає на 148 балів.

    Світовий рейтинг збірних з пляжного футболу

    Станом на 5 травня 2018 року

    1. Бразилія – 4325
    2. Португалія – 3444
    3. Іран – 2889
    4. Росія – 2705
    5. Італія – 2516
    6. Таїті – 2454
    7. Швейцарія – 2004
    8. Парагвай – 1628
    9. Японія – 1284
    10. ОАЕ – 1165
    11. Іспанія – 1141
    12. Сенегал – 974
    13. Мексика – 969
    14. Польща – 932
    15. Україна – 909

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ