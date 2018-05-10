Збірна України з пляжного футболу займає місце у топ-15 світового рейтингу
- Сьогодні, 18:06
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Українці якраз замикають 15-ку кращих збірних світу
Всесвітня організація пляжного футболу (BSWW) опублікувала оновлений рейтинг національних збірних за підсумками квітня 2018 року.
Збірна України, у порівнянні з березнем, опустилася на одну сходинку, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
Це сталося внаслідок того, що Мексика перемогла на Кубку Багамських островів і випередила Польщу й Україну.
Наразі українська команда посідає 15-те місце.
Україна відстає від Польщі на 23 пункти, а Еквадор випереджає на 148 балів.
Світовий рейтинг збірних з пляжного футболу
Станом на 5 травня 2018 року
1. Бразилія – 4325
2. Португалія – 3444
3. Іран – 2889
4. Росія – 2705
5. Італія – 2516
6. Таїті – 2454
7. Швейцарія – 2004
8. Парагвай – 1628
9. Японія – 1284
10. ОАЕ – 1165
11. Іспанія – 1141
12. Сенегал – 974
13. Мексика – 969
14. Польща – 932
15. Україна – 909