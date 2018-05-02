Збірна України здобула 17 нагород на етапі Кубку світу з кікбоксингу
- Сьогодні, 14:07
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Нещодавно Інсбрук приймав етап Кубку світу з кікбоксингу WAKO
Участь у змаганнях взяли понад 2 тисячі представників з 30-ти країн, серед яких українська збірна увійшла у топ-10 команд.
У дорослому турнірі кікбоксери збірної України вибороли шість відзнак, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.
Виключно перші місця здобули Павло Замятін та Артур Руденко.
Павло підтвердив свій статус чемпіона світу-2017 у лайт-контакті, вигравши цей розділ у вазі до 74 кг. Окрім того, до своїх здобутків Замятін додав золото у кік-лайт (74 кг).
Натомість Артур здобув золото у кік-лайт (57 кг). Також суперники нічого не змогли подіяти з Руденком у фіналі категорії до 57 кг лайт-контакту.
За інформацією Федерації кікбоксингу України WAKO, обидва кікбоксери увійшли до переліку лідерів за підсумками 2017 року.
Маріупольська спортсменка Уляна Міщенко, яка була єдиною представницею слабкої статті у складі «синьо-жовтих», здобула дві бронзові нагороди: у вазі до 70 кг у розділах лайт-контакт і К-1.
У юніорах двічі на п’єдестал пошани піднімався Георгій Підгулько (золото та бронза). У вазі 71 кг відзначився Дмитро Бабій, який здобув золото. Микита Лисак доклав зусиль, аби стати чемпіоном у 74 кг. Другу бронзу для України у юніорському турнірі виборов Дмитро Хандошко з Києва (63 кг).
Серед кадетів у ваговій категорії до 57 кг весь призовий подіум зайняли українці: киянин Віктор Іванченко оформив перемогу, а вихованці рівненського СК «Будокан» Хабіб Самедов та Владислав Орел стали срібним і бронзовим призерами відповідно.
Окрім того, Іванченко посів третю сходинку у 57 кг поїнт-файтингу. Ще два золота на рахунку Павла Мазуренка з Києва (42 кг).