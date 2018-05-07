Збірна України зіграє на чемпіонаті світу з футзалу серед студентів

Турнір відбудеться у серпні цього року у Казахстані

Студентська збірна України з футзалу у серпні нинішнього року виступить на Чемпіонаті світу. Про те, що українські студенти відправляться до Казахстану, заявив головний тренер команди Олександр Косенко, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Чемпіонат світу-2018 серед студентів проходитиме 19-26 серпня у казахстанському місті Алмати.



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Олександр Косенко. Фото ФФУ

Турнір відбудеться у серпні цього року у Казахстані

Студентська збірна України з футзалу у серпні нинішнього року виступить на Чемпіонаті світу.

Про те, що українські студенти відправляться до Казахстану, заявив головний тренер команди Олександр Косенко, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Чемпіонат світу-2018 серед студентів проходитиме 19-26 серпня у казахстанському місті Алмати.

Наставник української команди розповів про те, як «синьо-жовті» готуватимуться до Мундіалю.

«Збірна України зіграє на чемпіонаті світу, і зараз я працюю над переліком кандидатів, які зможуть взяти у ньому участь. За віком можуть виступати гравці до 28-ми років, але ми будемо розраховувати на більш молодих виконавців. Треба буде перевірити у дії найближчий резерв збірної», - пояснив він.

«Є попередня домовленість, що потрібних гравців перед чемпіонатом світу на короткостроковий збір відпустять. На скільки днів – точно стане відомо влітку, але те, що такий збір буде, це вже однозначно», - додав Косенко.

Чемпіонати світу серед студентів проводяться з 1984 року з інтервалом у два роки.

«Синьо-жовті» почали брати участь у них з 1994-го. Тричі українці перемагали на Мундіалі (1998, 2004, 2012), одного разу взяли срібло (2008) і тричі – бронзу (1996, 2002, 2006).