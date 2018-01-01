Збірна України зіграє в Києві два матчі проти учасників ЧС-2018
- Сьогодні, 17:43
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Збірна України з футболу. Фото: ФФУ
Серед потенційних суперників України називали збірні Аргентини, Швейцарії, ЄгиптуСезон 2018 року наша збірна розпочне в березні поєдинками проти Саудівської Аравії та Японії.
У травні і червні збірна України проведе три товариські матчі, два з яких пройдуть в Києві. Про це повідомляє zbirna.com.
За інформацією видання, суперниками нашої збірної стануть команди-учасниці ЧС-2018.
Нагадаємо, що серед потенційних суперників України називали збірні Аргентини, Швейцарії, Єгипту.
Раніше повідомлялося, що збірна України може провести спаринги проти Саудівської Аравії і Японії в Іспанії. Орієнтовні дати – 23 і 27 березня.