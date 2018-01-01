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    Збірна України зіграє в Києві два матчі проти учасників ЧС-2018

    Серед потенційних суперників України називали збірні Аргентини, Швейцарії, Єгипту
    Сезон 2018 року наша збірна розпочне в березні поєдинками проти Саудівської Аравії та Японії. У травні і червні збірна України проведе три товариські матчі, два з яких пройдуть в Києві. Про це повідомляє zbirna.com. За інформацією видання, суперниками нашої збірної стануть команди-учасниці ЧС-2018. Нагадаємо, що серед потенційних суперників
    • Сьогодні, 17:43
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    Збірна України з футболу. Фото: ФФУ
    Збірна України з футболу. Фото: ФФУ

    Серед потенційних суперників України називали збірні Аргентини, Швейцарії, Єгипту

    Сезон 2018 року наша збірна розпочне в березні поєдинками проти Саудівської Аравії та Японії.

    У травні і червні збірна України проведе три товариські матчі, два з яких пройдуть в Києві. Про це повідомляє zbirna.com.

    За інформацією видання, суперниками нашої збірної стануть команди-учасниці ЧС-2018.

    Нагадаємо, що серед потенційних суперників України називали збірні Аргентини, Швейцарії, Єгипту.

    Раніше повідомлялося, що збірна України може провести спаринги проти Саудівської Аравії і Японії в Іспанії. Орієнтовні дати – 23 і 27 березня.

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