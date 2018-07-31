Збірні України отримали розклад матчів на чемпіонаті світу з футзалу серед студентів
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Турнір 19-26 серпня прийматиме місто Алмати
На офіційному сайті чемпіонату світу з футзалу серед студентів опубліковано повний розклад змагань.
Чоловічий турнір складатиметься з чотирьох груп, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.
До вашої уваги перелік усіх матчів студентської збірної України у квартеті С, у якому суперниками команди стануть збірні Таїланду, Німеччини та Хорватії.
19 серпня. 19:00. Німеччина – Україна. «Алмати Арена»
20 серпня. 13:00. Україна – Таїланд. «Алмати Арена»
21 серпня. 11:00. Хорватія – Україна. «Алмати Арена»
Жіночі змагання проходитимуть у двох групах. Українські дівчата потрапили до групи А, де протистоятимуть збірним Польщі, Канади, Росії й Ізраїлю.
19 серпня. 13:00. Україна – Польща. «Халик Арена»
20 серпня. 13:00. Канада – Україна. «Халик Арена»
22 серпня. 11:00. Росія – Україна. «Алмати Арена»
23 серпня. 13:00. Ізраїль – Україна. «Халик Арена»
Час початку матчів вказано київський.
Чемпіонат світу з футзалу серед студентів триватиме з 19 по 26 серпня у місті Алмати.