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    Збірні України отримали розклад матчів на чемпіонаті світу з футзалу серед студентів

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    Збірні України отримали розклад матчів на чемпіонаті світу з футзалу серед студентів

    Турнір 19-26 серпня прийматиме місто Алмати

    На офіційному сайті чемпіонату світу з футзалу серед студентів опубліковано повний розклад змагань.

    Чоловічий турнір складатиметься з чотирьох груп, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

    До вашої уваги перелік усіх матчів студентської збірної України у квартеті С, у якому суперниками команди стануть збірні Таїланду, Німеччини та Хорватії.

    19 серпня. 19:00. Німеччина – Україна. «Алмати Арена»

    20 серпня. 13:00. Україна – Таїланд. «Алмати Арена»

    21 серпня. 11:00. Хорватія – Україна. «Алмати Арена»

    Жіночі змагання проходитимуть у двох групах. Українські дівчата потрапили до групи А, де протистоятимуть збірним Польщі, Канади, Росії й Ізраїлю.

    19 серпня. 13:00. Україна – Польща. «Халик Арена»

    20 серпня. 13:00. Канада – Україна. «Халик Арена»

    22 серпня. 11:00. Росія – Україна. «Алмати Арена»

    23 серпня. 13:00. Ізраїль – Україна. «Халик Арена»

    Час початку матчів вказано київський.

    Чемпіонат світу з футзалу серед студентів триватиме з 19 по 26 серпня у місті Алмати.

    чемпіонат світу Збірна України студенти футзал
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