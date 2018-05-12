Жіноча збірна України виграла міжнародний домашній турнір з волейболу
- Сьогодні, 22:08
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Жіноча збірна України з волейболу. Фото: volleyball.ua
Також в Івано-Франківську проходить аналогічний турнір серед чоловіків
Жіноча збірна України з волейболу стала переможницею міжнародного турніру, який пройшов 10-12 травня в Івано-Франківську.
Волейболістки національної збірної України обіграли команду Білорусі у вирішальному матчі ІІ міжнародного турніру, що проходить у манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання.
Поєдинок завершився на тайбрейку - 3:2 (23:25, 19:25, 25:21, 25:16, 17:15).
У попередніх зустрічах команди з однаковим рахунком 3:0 перемогли волейболісток Швеції.
Нинішній турнір за участю України, Швеції, Австрії та Білорусі присвячений 356-й річниці Івано-Франківська.