Жіноча збірна України з гандболу стартувала в відборі Євро-2020
Румунія - Україна
ФГУ
Наші дівчата поступилися на виїзді Румунії
Жіноча національна збірна України з гандболу програла на виїзді Румунії в стартовому матчі кваліфікації Євро-2020 – 24:27 (12:15).
Румунія – Україна – 27:24 (15:12)
Румунія (голи): Ласло 8, Букеши 6, Пінтеа 3, Удрістоіу 3, Арден 3, Буцур 2, Остасе 1, Моиса 1.
Україна: Тимошенкова, Балог, Воронько; Передерій 8, Вікторія Бельмас 4, Левченко 4, Глібко 2, Смолінг 1, Борщенко 4, Дябло 1, Горільска, Владислава Бельмас, Смбатян, Мелекесцева, Савчин, Пташинська
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У наступному поєдинку наша команда грає 28 вересня в столичному Палаці спорту проти Польщі.
Також в групі з українками виступає команда Фарерських островів.