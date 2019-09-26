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    Жіноча збірна України з гандболу стартувала в відборі Євро-2020

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    Румунія - Україна&nbsp; - Жіноча збірна України з гандболу стартувала в відборі Євро-2020
    Румунія - Україна 
    ФГУ

    Наші дівчата поступилися на виїзді Румунії

    Жіноча національна збірна України з гандболу програла на виїзді Румунії в стартовому матчі кваліфікації Євро-2020 – 24:27 (12:15).

    Румунія – Україна – 27:24 (15:12)

    Румунія (голи): Ласло 8, Букеши 6, Пінтеа 3, Удрістоіу 3, Арден 3, Буцур 2, Остасе 1, Моиса 1.

    Україна: Тимошенкова, Балог, Воронько; Передерій 8, Вікторія Бельмас 4, Левченко 4, Глібко 2, Смолінг 1, Борщенко 4, Дябло 1, Горільска, Владислава Бельмас, Смбатян, Мелекесцева, Савчин, Пташинська

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    У наступному поєдинку наша команда грає 28 вересня в столичному Палаці спорту проти Польщі.

    Також в групі з українками виступає команда Фарерських островів.

    Румунія Збірна України Україна
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