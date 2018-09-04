Жозе Моурінью отримав умовний термін в Іспанії за несплату податків
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Нинішній наставник «Манчестер Юнайтед» має намір повністю виплатити штраф, щоб справу закрили
Головний тренер англійського футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» португалець Жозе Моурінью визнав себе винним в ухиленні від сплати податків в Іспанії.
Згідно з угодою з правосуддям, він отримає однорічний умовний тюремний термін, повідомляє El Mundo Deportivo.
Іспанська прокуратура звинувачувала Моурінью, який з 2010 по 2013 рік очолював мадридський «Реал», у податковому шахрайстві на суму 3,3 мільйона євро.
Він приховав доходи за іміджеві права за допомогою компанії на Британських Віргінських островах.
Пізніше португалець заявив, що погасив свою заборгованість.
Згідно з іспанським законодавством, покарання на термін менше двох років за ухилення від податків вважається умовним.
Моурінью не буде відбувати тюремний термін, а замість цього виплатить штраф. З урахуванням попередніх виплат, фахівцю залишилося поповнити іспанську скарбницю на 669 тисяч євро, після чого справу буде закрито.
Прокуратура Іспанії останнім часом щільно взялася за зірок футболу, які могли користуватися лазівками у місцевому податковому законодавстві.
Звинувачення у несплаті мит, крім Моурінью, були висунуті проти Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.
Джерело: Newsru.com