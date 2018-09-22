Зінченко вкотре не потрапив до заявки «Манчестер Сіті» на матч
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Фото взяте з сайту dynamo.kiev.ua
Український футболіст продовжує залишатися без ігрової практики
В матчі шостогого туру Англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» зіграє на виїзді з «Кардіффом».
Команда Хосепа Гвардіоли визначилася зі стартовм складом. Навіть до заявки на гру не потрапив український легіонер «Сіті» Олександр Зінченко.
Цього сезону Зінченко лише одного разу опинявся на лаві запасних «містян», а на поле взагалі не виходив.
Влітку клуб був готовий відпустити українця в іншу команду проте сам Олександр вирішив залишитися і поборотися за місце у складі команди Гвардіоли.
Нагадаємо, що матч «Кардіфф» - «Манчестер Сіті» розпочнеться о 17:00 за київським часом.
Джерело: depo.ua