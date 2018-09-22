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    Зінченко вкотре не потрапив до заявки «Манчестер Сіті» на матч

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    Фото взяте з сайту dynamo.kiev.ua - Зінченко вкотре не потрапив до заявки «Манчестер Сіті» на матч
    Фото взяте з сайту dynamo.kiev.ua

    Український футболіст продовжує залишатися без ігрової практики

    В матчі шостогого туру Англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» зіграє на виїзді з «Кардіффом».

    Команда Хосепа Гвардіоли визначилася зі стартовм складом. Навіть до заявки на гру не потрапив український легіонер «Сіті» Олександр Зінченко.

    Цього сезону Зінченко лише одного разу опинявся на лаві запасних «містян», а на поле взагалі не виходив.

    Влітку клуб був готовий відпустити українця в іншу команду проте сам Олександр вирішив залишитися і поборотися за місце у складі команди Гвардіоли.

    Нагадаємо, що матч «Кардіфф» - «Манчестер Сіті» розпочнеться о 17:00 за київським часом.

    Джерело: depo.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Манчестер Англія Олександр Зінченко
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