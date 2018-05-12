«Зірка» скаржиться на порушення Прем'єр-лігою регламенту змагань

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ФК «Зірка». Фото: Getty Images

«Зірка», що йде на 10-му місці, може як уникнути стикових матчів і вижити, так і зовсім вилетіти

Головний тренер «Зірки» Роман Монарьов вважає, що Прем'єр-ліга створила нерівні умови, поставивши матч передостаннього туру проти «Карпат» на більш ранній час, ніж інші другої шістки.

Матч «Зірка» - «Карпати» призначений на 14:00, тоді як «Олімпік» - «Чорноморець» і «Сталь» - «Олександрія» пройдуть пізніше.

При цьому в регламенті Прем'єр-ліги (стаття 9, пункт 14) зазначено, що матчі останніх двох турів повинні проводитися в один час. У разі якщо результат матчу не впливає на турнірне становище інших команд, то час можна зміщувати. «Зірка», що йде на 10-му місці, може як уникнути стикових матчів і вижити, так і зовсім вилетіти безпосередньо.

Швидше за все, УПЛ прийняла рішення рознести матчі за часом з-за вимоги телетранслятора. Права на домашні матчі «Зірки», «Сталі» й «Олімпіка» належать телеканалам «Футбол», які можуть показати в один час тільки два матчі.

Джерело: sportarena.com