ЗМІ: Футбольні клуби Прем'єр-ліги України «Верес» і «Олімпік» можуть ліквідувати

Причини - доволі різні

Клуби Прем'єр-ліги України «Верес» і «Олімпік» можуть припинити існування. За інформацією джерела, рівненський клуб, який в поточному чемпіонаті за три тури до закінчення займає шосту позицію і залишає за собою прописку в прем'єр-лізі, може бути розформований. Причина - відмова спонсорів клубу далі фінансувати команду.



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Причини - доволі різні

Клуби Прем'єр-ліги України «Верес» і «Олімпік» можуть припинити існування.

За інформацією джерела, рівненський клуб, який в поточному чемпіонаті за три тури до закінчення займає шосту позицію і залишає за собою прописку в прем'єр-лізі, може бути розформований.

Причина - відмова спонсорів клубу далі фінансувати команду.

«Олімпік» ж веде боротьбу в другій шістці. Клуб може зниктути до ігор в стикових матчах.

Зараз підопічні Романа Санжара займають восьме місце в УПЛ.

За інформацією журналіста Tribuna.com, «Олімпік», в разі вильоту в першу лігу, зникне з футбольної карти України.

«За інформацією, отриманою з достовірних джерел, ФК «Олімпік», в разі вильоту в першу лігу за підсумками сезону, буде ліквідований і знятий зі змагань», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Прем'єр-ліга може повернутися до формату проведення чемпіонату з 16 командами.

Джерело: Обозреватель