  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    ЗМІ: Футбольні клуби Прем'єр-ліги України «Верес» і «Олімпік» можуть ліквідувати

    Причини - доволі різні
    Клуби Прем'єр-ліги України «Верес» і «Олімпік» можуть припинити існування. За інформацією джерела, рівненський клуб, який в поточному чемпіонаті за три тури до закінчення займає шосту позицію і залишає за собою прописку в прем'єр-лізі, може бути розформований. Причина - відмова спонсорів клубу далі фінансувати команду.
    • Сьогодні, 09:03
    • Розсилка

    Причини - доволі різні

    Клуби Прем'єр-ліги України «Верес» і «Олімпік» можуть припинити існування.

    За інформацією джерела, рівненський клуб, який в поточному чемпіонаті за три тури до закінчення займає шосту позицію і залишає за собою прописку в прем'єр-лізі, може бути розформований.

    Причина - відмова спонсорів клубу далі фінансувати команду.

    «Олімпік» ж веде боротьбу в другій шістці. Клуб може зниктути до ігор в стикових матчах.

    Зараз підопічні Романа Санжара займають восьме місце в УПЛ.

    За інформацією журналіста Tribuna.com, «Олімпік», в разі вильоту в першу лігу, зникне з футбольної карти України.

    «За інформацією, отриманою з достовірних джерел, ФК «Олімпік», в разі вильоту в першу лігу за підсумками сезону, буде ліквідований і знятий зі змагань», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Прем'єр-ліга може повернутися до формату проведення чемпіонату з 16 командами.

    Джерело: Обозреватель

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Прем'єр Ліга ФК Олімпік ФК Верес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ