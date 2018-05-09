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    ЗМІ: «Реал» хоче купити Салаха за 200 млн євро

    Єгиптянин перейшов в мерсисайдський клуб влітку минулого року
    «Реал» хоче влітку придбати у «Ліверпуля» вінгера Мохамеда Салаха. Про це повідомляє видання AS. За інформацією, угода по єгиптянинові оцінюється в 200 мільйонів євро. Для «Реала» знайти гроші на Салаха не складе проблем, оскільки президент «бланкос» Флорентіно Перес має намір позбутися від деяких
    • Сьогодні, 22:10
    • Розсилка
    Мохамед Салах. Фото: Eurosport
    Мохамед Салах. Фото: Eurosport

    Єгиптянин перейшов в мерсисайдський клуб влітку минулого року

    «Реал» хоче влітку придбати у «Ліверпуля» вінгера Мохамеда Салаха.

    Про це повідомляє видання AS.

    За інформацією, угода по єгиптянинові оцінюється в 200 мільйонів євро. Для «Реала» знайти гроші на Салаха не складе проблем, оскільки президент «бланкос» Флорентіно Перес має намір позбутися від деяких футболістів, серед яких - вінгер Гарет Бейл і форвард Карім Бензема.

    В кінці квітня The Telegraph повідомляв про намір «червоних» запропонувати покращений договір Салаху.

    Єгиптянин перейшов в мерсисайдський клуб влітку минулого року з «Роми» за 42,5 мільйона євро. Поступово йому вдалося стати лідером атак «Ліверпуля».

    У нинішньому сезоні Мохамед Салах забив 43 голи в 49 матчах у всіх турнірах за «червоних».

    Нагадаємо, що «Реал» і «Ліверпуль» зустрінуться між собою у фіналі Ліги чемпіонів. Зустріч відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський».

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