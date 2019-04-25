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    Знаменитий український Олімпійський призер зі стрибків у воду завершив кар’єру

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    Ілля Кваша - Знаменитий український Олімпійський призер зі стрибків у воду завершив кар’єру
    Ілля Кваша
    5 канал

    Бронзовий призер Пекіна-2008 Ілля Кваша не може продовжувати виступи за станом здоров’я

    Бронзовий Олімпійський призер Пекіна-2008 зі стрибків у воду Ілля Кваша повідомив про завершення професіональної кар’єри.

    «Обставини склалися так, що я фізично не можу виконувати необхідні для високих результатів навантаження. Прблема в загальному стані. У мене була складна операція на лівій нирці. Чим більше я давав навантажень, тим більше втоми відчував. Уже було не до жартів. Важко сприймати, коли життя повертає не так, як ти планував. Нікому цього не хотілося – ні мені, ні тренеру, ні федерації. Усі сподівалися на завершення кар’єри в Токіо-2020», - передає слова Кваші «Спорт Экспресс в Украине».

    У здобутку 31-річного спортсмена також 2 срібні та 1 бронзова медалі чемпіонату світу, 9 золотих, 5 срібних та дві бронзові на чемпіонатах Європи.

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