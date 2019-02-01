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    Знову допінг: у російського легкоатлета відібрали золото Олімпіади-2012

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    Радість росіянина Івана Ухова виявилася завчасною - Знову допінг: у російського легкоатлета відібрали золото Олімпіади-2012
    Радість росіянина Івана Ухова виявилася завчасною
    ЕТВ

    Загалом дискваліфікації за доповіддю Макларена сьогодні отримали 12 російських атлетів

    Російський легкоатлет Іван Ухов, котрий спеціалізується в стрибках у висоту, дискваліфікований на 4 роки за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляється в прес-релізі Спортивного арбітражного суду (CAS).

    Ухов дискваліфікований на підставі даних доповіді Річарда Макларена, який проводив розслідування допінгу в російському спорті за дорученням Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Звинувачення підтвердив антикорупційний легкоатлетичний орган Athletics Integrity Unit (AIU), який окремо розглядав справи 12 російських легкоатлетів, звинувачених у порушенні антидопінгових правил під час Олімпіади-2012 в Лондоні і чемпіонату світу 2013 року в Москві.

    Дискваліфікація Ухова відраховується з 1 лютого 2019 року. Всі його результати, показані з 16 липня 2012 року по 31 грудня 2015 року, анульовані. Це означає, що Ухов позбавлений звання олімпійського чемпіона Ігор-2012 в Лондоні, які відбувалися з 27 липня по 12 серпня 2012 року. Також у цей період Ухов став срібним призером чемпіонату світу-2014 у приміщенні і бронзовим призером чемпіонату Європи-2014.

    Зауважимо, що після дискваліфікації Ухова олімпійським чемпіоном Лондона став американець Ерік Кінард, який з результатом 2,33 м програв росіянину 5 сантиметрів. Срібні нагороди будуть вручені відразу трьом атлетам – канадцеві Дереку Друїну, катарцеві Мутазу Ессі Баршиму і британцеві Роберту Ґрабарзу, які взяли висоту 2,29 і використали при цьому однакову кількість спроб.

    Додамо, що сьогодні Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні виніс рішення у справах 12 російських легкоатлетів, котрі звинувачувалися в порушенні антидопінгових правил. Справи були розпочаті за підсумками розслідування за тією ж доповіддю Річарда Макларена.

    У CAS кожну справу було розглянуто окремо. Всі 12 спортсменів були визнані винними і піддані санкціям. Окрім Ухова, це інші легкоатлети Татьяна Фірова, Свєтлана Школіна, Люкман Адамс, Анна Булгакова, Ґульфія Аґафонова, Татьяна Лисенко, Іван Юшков, Марія Беспалова, Віра Ґанєєва, Єкатєріна Галіцкая і Юлія Кондакова.

    Школіна, Галіцкая і Кондакова дискваліфіковані на чотири роки з 1 лютого 2019 року, Люкман – на чотири роки з 31 січня 2019 року. Аґафонова і Лисенко – на 8 років, так як порушення повторні.

    Рішення можуть бути оскаржені в апеляційному арбітражному відділі CAS протягом 21 дня.

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